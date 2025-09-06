國際油價又重摔！背後超慘原因專家全說了

國際油價週五（5日）持續下跌。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕疲軟的美國就業報告令能源需求前景黯淡，且OPEC +週末舉行會議，已不斷膨脹的供應還可能進一步增加，國際油價週五（5日）持續下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨價格下跌1.61美元或2.54%，收每桶61.87美元。

布蘭特原油期貨價格下跌1.49美元或2.2%，收每桶65.50美元。

《路透》報導，OPEC +將在週日的會議上考慮進一步增產。同時，上週美國原油庫存意外增加240萬桶，與分析師預期的下降背道而馳。Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「這簡直是一場完美風暴，油價自OPEC +增產開始走跌，就業數據幫不上忙，這表明市場正在走弱。」

美國勞工統計局（BLS）週五發布8月就業報告，上個月美國經濟僅新增2萬2000個就業崗位，低於預期的7.5萬個，也較7月新增就業7.3萬個的水準遜色。

與此同時，失業率自7月的數字攀升至4.3%。Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示，就業報告「對市場來說是一個糟糕的數據點」，市場越來越認為，OPEC +週日會議將決定增產更多以搶回市佔，而這似乎總是加劇市場波動，因為OPEC +產量佔全球一半。

德國商銀分析師表示，「如果 OPEC +同意再次增產，我們認為這將對油價構成重大下跌壓力，畢竟供應過剩的風險已經很大。」

然而，週五供應風險仍多少支撐市場。白宮官員表示，美國總統川普週四敦促歐洲領導人，歐洲必須停止購買俄羅斯石油，而任何削減俄羅斯原油出口，或其他供應中斷的舉措，都可能推高全球油價。

