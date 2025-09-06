晴時多雲

台灣分享AI轉型經驗 APEC各國肯定中小企業創新成效

2025/09/06 09:37

經濟部次長何晉滄出席第31屆亞太經濟合作（APEC）中小企業部長會議。（經濟部提供）經濟部次長何晉滄出席第31屆亞太經濟合作（APEC）中小企業部長會議。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部政務次長何晉滄5日率領代表團，出席在韓國濟州島舉行的第31屆亞太經濟合作（APEC）中小企業部長會議，與各國討論新興科技和國際鏈結如何推動中小企業創新與永續成長。我國在數位轉型、AI人才培育及新創發展上的成果，獲得與會各國高度肯定。

本屆會議由韓國中小及新創企業部部長韓聖淑主持，主題是「以中小微企業帶動永續及包容成長」。各國針對數位科技應用、減碳綠色轉型、公私協力等議題熱烈交流，最後共同發布「部長聲明」及「濟州倡議」，強調AI、數位轉型與創新合作，都是中小企業持續成長的關鍵。

會議期間，韓方同步舉辦論壇與新創展覽，展示智慧醫療與智慧美妝等成果，呈現中小企業創新的應用實例。

何晉滄指出，台灣積極推動AI升級與人才培育，包括提供線上、實體課程，並與業界合作編纂進階教材；同時設立「AI新秀計畫」幫助畢業生接受專業訓練與企業實習，以及「AI菁英計畫」與15個研發法人打造85條先進AI試產線，讓在職員工透過研發法人建置的AI試產線，進行實際操作與試量產，加速企業應用AI。

他也強調，我國鼓勵學研單位創辦新創，並協助成果商業化，讓團隊能鏈結國際供應鏈；同時鼓勵大企業設立加速器，帶動外部創新與新創拓展海外市場，打造具國際競爭力的創新生態系。

會中特別提到台灣新創代表案例「福寶科技」是新創起步，透過經濟部補助與工研院技術支持，成功開發外骨骼仿生與智慧復健科技，目前已進入全球超過60家醫療及照護機構，展現台灣新創在大健康領域的實力。

本屆「部長聲明」重申創新生態系的重要性，呼籲各國公私部門合作、強化鏈結，並鼓勵推廣AI等新興科技，提高中小企業經營效率。韓國則提出「濟州倡議」，將自明年起舉辦「APEC新創企業聯盟論壇」，深化區域內跨境合作。台灣代表團會後表示，未來將持續與亞太各國合作，攜手推動中小企業創新與繁榮。

