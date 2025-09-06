台南安南「新地王」北安商業區標到每坪單價82萬

南市北安商業區特色公園及滯洪池示意圖。（南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今年第1次市地重劃抵費地標售，共釋出13標13筆土地，總底價約17.74億元，吸引26標封投標，最終成功標出10筆土地，總金額約13.02億元，平均溢價率（超出底價）達17.63％。

其中，北安商業區位於安南區之蛋黃區，為可建築商業用地，此次6標土地吸引4標封投標，脫標3筆，總價約5.86億元，每坪單價約53萬元至82萬元，溢價率22.35％，因得標人有合併使用需求出價較高。

九份子重劃區鄰近安南商圈與永華市政中心，生活機能完整。國安段2筆土地共吸引6標封競逐，最終全數標出，總價約4.83億元，每坪單價約36萬元至54萬元，溢價率高達20.82％，顯示區域建設成熟度提升。

麻豆工業區位於國道一號麻豆交流道西側，此次5標土地吸引16標封投標，全數脫標，總價約2.32億元，每坪單價約9.8萬元至11.5萬元，整體溢價率2.08％，反映產業用地需求殷切。

南市地政局表示，麻豆工業區具傳產聚落與南科鏈結優勢，九份子重劃區是全台首座低碳示範社區，北安商業區則以副都心定位，三區各具發展潛力。此次標售收入將優先償還開發成本與銀行貸款，未來盈餘回饋公共設施與社區建設，期帶動城市發展並提升市民生活品質。

