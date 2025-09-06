晴時多雲

川普稱Google遭罰不公平　威脅以關稅報復歐盟

2025/09/06 05:15

〔中央社〕美國總統川普今天強力抨擊歐盟以反壟斷為由重罰Google34.7億美元（約新台幣1055億元）。他威脅歐盟如不撤銷這項「不公平」罰款，將以報復性關稅回敬。

法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示：「歐洲今天『打擊』另一間偉大的美國公司Google，對它處以35億美元罰款，實際上這筆錢本應流向美國投資與就業市場。」

川普表示這項罰款「非常不公平，美國納稅人不會容忍！」

他同時指出，歐盟對Google的罰款是繼一連串包括蘋果（Apple）在內後的另一起。2016年，歐盟要求蘋果向愛爾蘭補繳總計130億歐元的稅金與利息。

「他們應該把他們的錢拿回來！」如果不能，川普表示他將啟動報復性關稅，以「取消這些不公平的罰款」。

川普昨天在白宮宴請科技鉅子，出席嘉賓包括Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）與共同創辦人布林（Sergey Brin）。川普在晚宴上祝賀兩人，因為美國法官本週稍早駁回政府要求Google出售其Chrome瀏覽器，這項裁決是一起重大反壟斷案的一部分。（編譯：屈享平）1140906

