因應超高齡社會 衛福部和壽險公會共商長照結合保單

南山人壽與今周刊共同主辦永續健康論壇，以「百歲人生 有備而來」為主題。（圖由南山人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕南山人壽與今周刊共同主辦永續健康論壇，以「百歲人生 有備而來」為主題，吸引上千人。論壇邀請金管會主委彭金隆、衛福部政務次長呂建德擔任致詞貴賓。因應超高齡社會，呂建德透露，衛福部正密切和壽險公會研議商業保單採長照等實物給付的可行模式。

南山人壽董事長尹崇堯致詞時表示，從論語跟禮記內容來看，70歲就算老，但現在科學進步，新生兒大約有3到5成機會可活到100歲，如今60歲、70歲可能只算中年；台灣面對超高齡社會，希望可以找到長壽時代健康藍圖。根據內政部公布最新數據，2024年台灣國人平均餘命達80.77歲，政府也提到希望8年內提升國人平均餘命3歲。

請繼續往下閱讀...

衛福部政務次長呂建德致詞指出，台灣65歲以上高齡人口已達450萬8419人，占總人口近20％。因應超高齡社會，總統已指示衛福部加強整合醫療、長照與社會福利資源。

他提到，衛福部現推動成立健康委員會，並結合各部會展延長照服務，涵蓋預防醫學、慢性病治療及安寧照護等多元領域，目標是建構全能全程照護模式，強化照護體系，促進各世代健康管理。

呂建德說，保險不只是風險管理工具，也是財務保障的夥伴，未來整體給付恐怕不只現金給付，也可以提供例如長照等實物給付。目前衛福部也密切和壽險公會研究相關可行的商業模式，未來希望透過這方式鼓勵民眾提早規劃、邁向健康的百歲人生。

彭金隆表示，面對高齡社會，金融業也要應用全新思維來面對未來市場，像是保險現在主流是現金給付，未來給現金是否足夠，也可能未來更多的是實物給付，提供民眾更具體服務。

他也提到，保險業過去計算保費都用過去數據來決定未來，但若未來變化很大，過去精算可能無法因應未來變化，保險業在經營與技術上都要突破，思考如何精準預測未來。

