民團批納管租賃業敷衍了事 籲制定融資業專法

2025/09/05 13:21

融資業法推動聯盟今天在立法院召開「融資公司納金保法，敷衍了事；制定融資業專法，徹底解決問題」記者會。（記者廖振輝攝）融資業法推動聯盟今天在立法院召開「融資公司納金保法，敷衍了事；制定融資業專法，徹底解決問題」記者會。（記者廖振輝攝）

〔記者李文馨／台北報導〕金管會自9月起啟動三階段納管計畫，將符合一定條件的融資租賃公司納入「金融消費者保護法」規範。融資業法推動聯盟今天在立法院召開記者會表示，台灣至少有數千家融資公司，但金管會一年半僅納管40家，且未訂定專法，批評金管會不僅無視融資業者目前產生嚴重的社會問題，更是逃避責任，敷衍了事。

融資業法推動聯盟今天在立法院召開「融資公司納金保法，敷衍了事；制定融資業專法，徹底解決問題」記者會。與會人員包含融資業法推動聯盟召集人林永頌、台灣社會福利總盟秘書長孫一信、北律師公會債務清理委員會委員趙興偉、林思宇，以及輔仁大學社會學系副教授吳宗昇。

融資業法推動聯盟召集人林永頌說明，金管會自9月15日起，將12家融資公司納管適用「金融消費者保護法」，並修正4項子法規，明年上半年再納管13家、下半年再納管15家，預計納管40家後，屆時再評估是否制訂融資公司法專法。

林永頌表示，台灣至少有數千家融資公司，但金管會一年半僅納管40家，其它公司也許比較小，但比較小、問題可能更多。他批評，金管會這項政策不僅無視融資業者目前產生嚴重的社會問題，更是逃避責任，敷衍了事。

台北律師公會債務清理委員會委員趙興偉點出子法問題，包含未規定利息上線、費用上限、違約金上限，且只規定未經同意或授權，不得代債務人填寫契約文件，融資業者只要請債務人寫授權書，空白本票問題，仍未解決。

北律師公會債務清理委員會委員、律師林思宇說，現行金融消費保護法及其子法規，無法實際解決「山道猴子一生」帶來的悲劇問題，如未規定融資業的負責人、業務人員、催收人員的資格，可能會有不當的人不法催債的問題；此外，現有的法規也未杜絕融資業與詐騙勾結的相關條款。

林思宇表示，分析租賃業者的實務態樣，許多業者透過母公司借款、放款等相關串流，再由子公司、分公司在法律邊緣放貸，獲利卻回歸到對外無須負責的母公司，而現有法規無法解決現有問題，僅有制定融資業專法才能有效杜絕亂象。

