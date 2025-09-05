晴時多雲

Costco新制正式上路！「1類人」獨享福利台灣也跟進？

2025/09/05 14:27

好市多會員新制上路。（彭博資料照）好市多會員新制上路。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）新制9月正式上路，開放「黑鑽卡」會員最早提前1小時入場，避免人擠人，一般會員入場時段仍不變，不過這項措施台灣尚未跟進。

《ABC News》等媒體報導，美國好市多於6月30日首次推出這項變革並試運行，如今9月開始正式實施「黑鑽卡」會員每天提早入場的福利。

根據報導，好市多平日及週日提前1小時從上午9時開始，週六則提前半小時從9時30分開始，讓「黑鑽卡」會員免受結帳大排長龍、以及停車場塞車之苦。非「黑鑽卡」會員則需在上述時段後才能入場。

上述消息好市多 （Costco） 1日透過電子郵件，向《ABC News》 證實，新營業時間已生效。

美國好市多「黑鑽卡」年費雖然要價130美元（約新台幣台幣3972元），不過提供2%回饋、Costco指定服務折扣等，如今又提供提早入場的福利。

台灣目前尚未跟進美國好市多提供會員提前1小時入場的政策，6月時表示將持續致力於提供會員高品質的商品與優質的購物服務體驗，若在各項服務上有更動，會主動告知會員。

