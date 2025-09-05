晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

誰說隔行如隔山！ 85年次「產業新尖兵」跨域圓夢

2025/09/05 11:29

陳軒立為實現投身軟體開發的職涯目標，跳出舒適圈，參加產業新尖兵的培訓課程後轉職成功。（勞發署雲嘉南分署提供）陳軒立為實現投身軟體開發的職涯目標，跳出舒適圈，參加產業新尖兵的培訓課程後轉職成功。（勞發署雲嘉南分署提供）

〔記者楊金城／台南報導〕誰說隔行如隔山？台南85年次的陳軒立為實現投身軟體開發的職涯目標，跳出舒適圈，參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理的「產業新尖兵計畫」，在專業課程及訓練費用補助、學習獎勵金挹注下，減輕他待業期間的經濟負擔，能專注完成培訓並在就業媒合後順利轉職到科技公司擔任軟體技術顧問，實現資訊夢。

陳軒立是成大土木系碩士畢業生，原任職營造業主任工程師，工作穩定且薪資優渥，但對程式設計懷抱夢想。他決定轉職時，一度讓親友嚇壞，「頭殼在想什麼？」

陳軒立說，他報名產業新尖兵的「跨域Java軟體工程師就業養成班」，從程式語法基礎開始學起，到資料庫設計、程式開發、前後端整合全方位學習，並強化與團隊協作能力。分署舉辦結訓成果發表會，邀請企業觀摩與招募，順利就業。轉職路雖艱辛、挑戰，但有產業新尖兵支持，讓他有力量堅持到最後，目前已穩定工作近半年，鼓勵青年把握政府資源勇敢嘗試找到適合職涯。

產業新尖兵計畫有完整培訓、實作課程。（勞發署雲嘉南分署提供）產業新尖兵計畫有完整培訓、實作課程。（勞發署雲嘉南分署提供）

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，隨著數位科技發展，軟體工程人才需求持續攀升，「產業新尖兵計畫」專為15至29歲待業青年設計，課程涵蓋AI、電子電機、工業機械、綠能科技、國際行銷及數位資訊等領域，最高補助10萬元訓練費用，並提供每月8000元學習獎勵金，最長12個月，減輕學習負擔。南分署開辦新尖兵5年多來已培訓197班、4067人成功轉職，今年下半年將再開17班AI、無人機、智慧製造課程、培訓520人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財