軍工股狂漲能上車？17檔概念股一次看

〔財經頻道／綜合報導〕隨著台灣的國防預算可望持續攀高，軍工股近來表現頗為強勢。不過，在股價大漲一波後，仍須慎選真正在軍工產業業績上有成長的公司。

近期總統賴清德宣示，2026年台灣的國防預算將提高至GDP（國內生產毛額）的3.32％，總金額9495億元，創下歷史新高，且預計到2030年將增至GDP的5％。消息一出，台股的軍工股隨即聞商機起舞、大漲一波。但在激情過後，對投資人而言，關鍵課題還是判斷國防預算攀高的趨勢能否延續，以及台股在此趨勢下的受惠程度。

就趨勢來看，不只台灣，全球也迎來軍工產業的成長浪潮，單以去年及今年而論，全球軍工市場總產值預估就高達2.7兆美元，其中，可交易的國防硬體與服務市場規模約為6千億至7千億美元。此外，目前也有多家權威研究機構發表甚為樂觀的全球軍工市場報告。

全球軍工產業增速高達9％

例如，美國智庫Fortune Business Insights預測，未來5至7年軍事航太市場的複合年成長率更將高達9％；即使是較保守的國際機構預估值，也認為後續複合年增率有4.7％以上。綜合來看，全球軍工產業正以5％到9％的強勁複合年成長率擴張，遠超全球總體經濟的增速。此一成長動能包括傳統武器（彈藥、戰車）的庫存回補，更多來自於AI、無人機、太空作戰、網路安全等新興科技的巨大投入。

在此全球軍工產業的多頭趨勢下，台灣能否憑藉獨特的戰略地位與深厚的工業基礎，從過去的武器進口國，轉型為具備多重角色的關鍵參與者？

對此，產業界普遍樂觀認為，在飛彈技術、無人機系統、高效能水雷與匿蹤快艇等領域，台灣可望成為區域內的技術領導者；在零組件如電子模組或晶片製造部分，也有機會在全球軍工供應鏈中占有一定地位。

不過，如果回歸到軍工相關概念股的基本面檢驗，多數被貼上相關概念標籤的個股，來自軍工的營收貢獻其實尚不明顯。

以目前市場上被認為具有軍工題材的十七檔個股來看，可以發現，各家公司營收成長幅度差異甚大，原因或許是部分公司的本業並非軍工，雖然在軍工的營收有增加，但由於占整體營收比重並不高，若是本業衰退，整體營收也可能呈現衰退。

相對地，有些公司的營收表現佳，也不一定是來自軍工的貢獻。例如宏碩（6895）的主要產品是真空微波管及半導體設備零組件，而今年營收高度成長的主因是美中科技戰，國際客戶紛紛轉單，加上台積電先進製程持續擴充產能，帶動半導體的真空微波管需求。

整體來說，若想單純從公司營收及獲利來挑出真能受惠於長線趨勢的軍工股，其實並不容易，操作上宜將軍工概念視為基本面以外的附加助攻題材。不過，若希望能從個股來自軍工的實質營收表現作為判斷指標，仍有兩檔標的值得留意。

判斷指標看軍工題材「成色」

首先是強固型平板電腦和手持式裝置專業廠融程電（3416）。去年該公司的強固型工業用行動電腦占營收91％、強固型顯示器占8％；七月營收創單月新高，主要即是來自國防軍工專案帶動。法人表示，融程電第三季營收與獲利同步改寫單季新高的機率不小，並有機會帶動全年每股稅後純益（EPS）首度超越八元、創歷史新高。

事實上，融程電的前三大股東研華（2395）、醫揚（6569）、廣積（8050），近期股價也受融程電大漲帶動，出現底部翻揚。

另一檔是豐達科（3004），為亞洲唯一引擎扣件供應商，也是台灣唯一具有NADCAP（美國航太品質評審協會認證）資格的航空鍛造供應商，空中巴士（Airbus）與波音（Boeing）都是其客戶。目前該公司的台灣、中國廠產能接近滿載，馬來西亞新廠設備已進駐，進入試營運狀態，相關認證也在進行中，預計今年可以完成主要客戶的認證，明年進入量產。

上述2檔個股，是目前從公開資料中可掌握到在軍工方面訂單相對扎實者，股價漲幅也相對收斂。至於其他軍工概念股，即使業績有所成長，但畢竟軍工題材的實際「成色」仍不明確，如果股價已經漲多，對股價後續趁軍工題材續強的期待，也宜抱持保守態度。

（本文取自今周刊）

