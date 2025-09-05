晴時多雲

財經 > 財經政策

內政部擬修法限制房租漲幅 沈榮欽：住屋供給變少、維修服務變差

2025/09/05 11:07

內政部昨研擬修法，未來房東若要漲租，須提前6個月告知，且續約租金漲幅不得超過通知當月的房租指數年增率。圖為示意圖。（資料照）內政部昨研擬修法，未來房東若要漲租，須提前6個月告知，且續約租金漲幅不得超過通知當月的房租指數年增率。圖為示意圖。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對內政部昨研擬修法，未來房東若要漲租，須提前6個月告知，且續約租金漲幅不得超過通知當月的房租指數年增率，加拿大約克大學副教授沈榮欽發文稱，很難想像會在2025年的台灣重新見到「古老的租金管制」，並質疑此舉反而會讓房東與建商認為管制太嚴格，並因此減少住屋的供給，或是讓租屋的維修服務會變差，結果將讓房東與房客整體上都受害。

內政部為解決租屋市場爭議，預計月底提出《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，要求未來房東不得禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者將挨罰，且房東若要漲租，須提前6個月告知，續約租金漲幅也不得超過通知當月的房租指數年增率。

沈榮欽在臉書以「內政部復古的租金管制」為題，發文稱很難想像會在 2025 年的台灣重新見到「古老的租金管制」，並指這讓人想起索維爾（Thomas Sowell）在《謬誤與真相》中的評論：世界各地有很多城市實施租金管制，以保護房客的利益。房東與建商幾乎都認為管制過於嚴格，所以減少住屋的供給。

該評論也舉例，埃及於1960年實施租金管制，一位經歷過那個年代的埃及婦女在2006年寫道：最終的結果是，人們不再投資公寓建造，租屋及住屋的供應極其短缺，導致許多埃及人生活在糟糕的環境中，幾個家庭一起住在一套小公寓裡。嚴苛的租金管制所留下的後果仍殘留至今，那種政策錯誤可能影響好幾世代。

雖然房東與建商失去了賺更多錢的機會，但許多租戶失去了找到像樣住所的機會。雙方都受害了，雖然傷害各不相同。埃及並非特例，紐約、香港、斯德哥爾摩、墨爾本、河內，以及全球無數城市在實施租金管制後，都出現住房短缺。

沈榮欽表示，當房租的上限設得比市場供需決定的價格還低時，立即產生的效應是：由於租金變便宜了，更多人想租房子。但是，在沒有增建更多的公寓下，這表示更多人找不到空屋可租。此外，現有的建築破損之前，維修服務都會變差，因為住房短缺意味著，房東不再面臨同樣的競爭壓力，租屋根本供不應求，不必花錢修補房子以吸引租戶。忽視房子維修會使建築物破損得更快。

沈榮欽提到，與此同時，租金管制使新建公寓的投資報酬率較低，導致新建公寓越來越少。在租金管制特別嚴苛的地方，可能根本不會建造新的公寓來取代破舊的公寓。澳洲因實施租金管制法，墨爾本在二戰後的很多年，完全沒有新蓋的公寓。在美國麻州的一些社區，長達二十五年沒有建造新的租屋。直到該州禁止地方實施租金管制法，新屋的建設才恢復。

沈榮欽也說，一些租戶無疑因房租管制法而受益，例如在房租管制法通過時已有公寓可住，也覺得只要能少付房租，即使修繕、維護與其他配套服務（例如暖氣與熱水供應）較差也可以接受的人。

不過久而久之，一些日益惡化的建築將難以住人，覺得這種取捨可接受的房客會減少。在租金管制特別嚴的地方，房客對房東疏於提供足夠的暖氣、熱水、維修的抱怨特別強烈。總之，減少雙方都能接受的條件，往往也減少了雙方都能接受的結果，結果房東與房客整體上都受害，只是受害的方式不同。

沈榮欽在文末也特別附記「本書（《謬誤與真相》）為八旗出版，勿忘富察仍被中共監禁」。

