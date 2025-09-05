台北地院認証 隆銘跳票為烏龍事件

台北地方法院民事庭在8月底裁定，造成隆銘綠能公司（3018）跳票的二張本票屬於「無效本票」，執票人不能對隆銘公司行使追索權。

〔財經頻道／綜合報導〕台北地方法院民事庭在8月底裁定，造成隆銘綠能公司（3018）跳票的二張本票屬於「無效本票」，執票人不能對隆銘公司行使追索權，但是此「烏龍惡意跳票」事件，卻造成隆銘公司股價重挫，還遭交易所處置為全額交割股，隆銘公司表示將依法求償及積極尋求股票恢復正常交易程序。

本案起因於2025年6月27日，宏昇營造未經任何通知、協商或提醒，即突襲性提示隆銘綠能公司所開立的兩張本票，導致隆銘綠能公司，當日無法即時處理，遭合作金庫登載退票紀錄，對公司信譽造成重大衝擊，股價更是從20元跌到15.8元，使股東蒙受巨大損失。

在發生”惡意跳票”事件後，隆銘綠能公司向高雄地方法院提出定”暫時狀態聲請”，高雄地院為避免上市公司遭受難以回復的損害，准許核定暫時狀態聲請之權利，並禁止宏昇營造公司行使“所有”票據權利，包含不准提示，不准請求付款，不准聲請本票裁定，不准聲請強制執行等一切申請。

持票人宏昇營造公司，也另向台北地院民事庭申請本票裁定，結果台北地院也不採納宏昇營造公司之請求，亦駁回申請，台北地方法院認為宏昇營造所持的兩張銀行本票，根本屬於”無效本票”，持票人對發票的隆銘公司不能行使追索權利。

據指出，法院還了隆銘公司公道，但隆銘公司股東的傷痛還在，股價尚未回到跳票前的價位，甚至連當時果斷判定處置為「全額交割」的證交所，至今也尚未完成如當時「果斷地」處置回復隆銘公司正常交易的方式，枉顧股東權益！

