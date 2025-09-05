晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台北地院認証 隆銘跳票為烏龍事件

2025/09/05 15:00

台北地院認証 隆銘跳票為烏龍事件台北地方法院民事庭在8月底裁定，造成隆銘綠能公司（3018）跳票的二張本票屬於「無效本票」，執票人不能對隆銘公司行使追索權。
（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台北地方法院民事庭在8月底裁定，造成隆銘綠能公司（3018）跳票的二張本票屬於「無效本票」，執票人不能對隆銘公司行使追索權，但是此「烏龍惡意跳票」事件，卻造成隆銘公司股價重挫，還遭交易所處置為全額交割股，隆銘公司表示將依法求償及積極尋求股票恢復正常交易程序。

本案起因於2025年6月27日，宏昇營造未經任何通知、協商或提醒，即突襲性提示隆銘綠能公司所開立的兩張本票，導致隆銘綠能公司，當日無法即時處理，遭合作金庫登載退票紀錄，對公司信譽造成重大衝擊，股價更是從20元跌到15.8元，使股東蒙受巨大損失。

在發生”惡意跳票”事件後，隆銘綠能公司向高雄地方法院提出定”暫時狀態聲請”，高雄地院為避免上市公司遭受難以回復的損害，准許核定暫時狀態聲請之權利，並禁止宏昇營造公司行使“所有”票據權利，包含不准提示，不准請求付款，不准聲請本票裁定，不准聲請強制執行等一切申請。

持票人宏昇營造公司，也另向台北地院民事庭申請本票裁定，結果台北地院也不採納宏昇營造公司之請求，亦駁回申請，台北地方法院認為宏昇營造所持的兩張銀行本票，根本屬於”無效本票”，持票人對發票的隆銘公司不能行使追索權利。

據指出，法院還了隆銘公司公道，但隆銘公司股東的傷痛還在，股價尚未回到跳票前的價位，甚至連當時果斷判定處置為「全額交割」的證交所，至今也尚未完成如當時「果斷地」處置回復隆銘公司正常交易的方式，枉顧股東權益！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財