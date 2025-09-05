晴時多雲

博通拿下神秘AI客戶100億美元大肥單！盤後飆逾4％

2025/09/05 08:32

博通拿下神秘AI客戶100億美元大單，盤後飆逾4%。（路透）博通拿下神秘AI客戶100億美元大單，盤後飆逾4%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕博通（Broadcom）第3季獲利優於預期，且第4季財測樂觀，並宣佈已從1位新客戶手中獲得100億美元的客製化晶片訂單，受此激勵，盤後股價飆逾4%。

博通週四股價漲1.23%，收306.1美元，而盤後受到財報激勵，股價飆漲4.58%，收320.1美元。

CNBC報導，在截至8月3日的第3季，博通銷售成長22%，達到159.6億美元（約新台幣4899.72億元），優於分析師此前預估的營收約158.3億美元（約新台幣4859.81億元，淨利為41.4億美元（約新台幣1270.98億元），每股盈餘0.85美元，扭轉去年同期淨虧損18.8億美元（約新台幣577.16億元）、每股虧損0.4美元。

去年虧損主要源自公司將智慧財產權轉移至美國而產生的1次性45億美元（約新台幣153.5億元）稅務提列。扣除部分項目後每股盈餘1.69美元，也優於市場預期的1.67美元。

展望第4季，博通週四發表聲明，截至10月的第4季銷售將達到大約174億美元（約新台幣5341.8億元）。彭博彙總的數據顯示，分析師平均預期為170.5億美元（約新台幣5234.35億元），有部分預測值超過180億美元（約新台幣5526億元）。

投資人樂觀看待博通的客製化處理器未來可能威脅輝達（Nvidia）在AI晶片領域的主導地位。今年3月，博通執行長陳福陽（Hock Tan）表示，公司正與3家大型雲端客戶共同開發新AI晶片，並預期AI成長將延續至明年。

陳福陽在與財報後電話會議中透露，博通已從3大雲端客戶之外的第4位客戶那裡獲得100億美元（約新台幣3070億元）的客製化AI晶片（XPU）訂單。

他說：「其中１位潛在客戶已經下了生產訂單，因此我們正式將其列為XPU客戶。」這筆大訂單推升明年AI營收展望，「我們將從2026年開始大規模出貨」。本季AI營收可望達到62億美元（約新台幣1903.4億元），實現連11季成長。分析師此前僅預估58.2億美元（約新台幣1786.74億元）。

上季的AI半導體銷售額是52億美元（約新台幣1596.4億元），也高於分析師預估51.1億美元（約新台幣1568.77億元）。

財報還顯示，歸類為「半導體解決方案」的晶片銷售成長57%到91.7億美元（約新台幣2815.19億元）。基礎設施軟體業務（包含 VMware）的營收成長43%到67.9億美元（約新台幣2084.53億元）。

