助力產業淨零轉型 8公股截至8月已發行426億元永續債

2025/09/03 17:30

彰銀主辦第五屆公股金融事業聯合供應商大會，今年主題為「轉型金融啟新機 淨零永續共前行」。（記者陳梅英攝）彰銀主辦第五屆公股金融事業聯合供應商大會，今年主題為「轉型金融啟新機 淨零永續共前行」。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕力拼2050年淨零轉型，財政部次長李慶華今天指出，截至今年8月底，8家公股行庫已發行426億元永續發展債券，展現公股金融在淨零轉型與永續發展上的決心與具體行動。

彰化銀行今日以「轉型金融啟新機，淨零永續共前行」為主題，舉辦第5屆公股金融事業聯合供應商大會。李慶華致詞表示，財政部自2021年起與9大公股金融事業共同推動成立ESG倡議平台，分為短、中、長期三階段，擬定逾35項具體方案，目前已進入中期階段，包括投融資及商品審查納入ESG因子、將ESG成效列入子公司績效考核，以及上市行庫辦理氣候相關財務揭露（TCFD）等。

金管會銀行局副局長王允中也說明，總統賴清德上任以來，已將綠色成長與 2050 淨零轉型列為國家施政目標。為鼓勵金融業支持淨零轉型，金管會於 2024 年推出 綠色及轉型金融行動方案，不僅推動綠色金融，也提供企業轉型所需資金，協助企業逐步減碳，實現永續穩健的轉型。

此外，金管會已與環保部、經濟部、金融工會及淨零推動平台建立跨部會合作架構，整合資本市場與金融資源，引導更多資金投入永續發展領域。同時，金管會將強化資料整合與能力建構，協助金融業因應日新月異的永續議題，逐步建立韌性與包容兼具的金融生態體系。

彰銀董事長胡光華則表示，邁向淨零是一場跨世代長跑，需政府、企業、金融與供應鏈共同參與。彰銀已積極引導供應商導入永續理念，例如優先採購具環保節能或省水標章的綠色商品，並針對重要供應商推動氣候與自然風險辨識流程，分享碳費與碳額度專案經驗，鼓勵供應商落實碳盤查與環境管理系統，打造銀行與供應鏈「共好典範」。

此次大會現場也展現永續精神，包括使用可再生回收材質與「種子生態紙」製作貴賓識別證，泡水後可作為植栽，象徵播下永續種子，將理念延伸至日常實踐。

