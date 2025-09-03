晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

長盛看好車用連接器市場 跨足外泌體檢測應用

2025/09/03 16:18

長盛科技今日在法說會指出，公司深耕車用市場多年，已打入歐美與中國車廠供應鏈。（記者方韋傑攝）長盛科技今日在法說會指出，公司深耕車用市場多年，已打入歐美與中國車廠供應鏈。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠長盛科技（3492）今日在法說會指出，公司深耕車用市場多年，已打入歐美與中國車廠供應鏈，目前營收八成來自車用類別，看好未來電動車、自駕車普及帶來的零組件需求持續擴張，同時，公司也聚焦多元化發展，推動外泌體癌症篩檢等新應用，發揮跨域整合能力，建立差異化競爭優勢。

長盛觀察，全球連接器市場預估2025年至2030年間年均成長13%至14%，其中車用連接器隨著電動化與智慧化滲透率提升而快速擴張。統計顯示，2025年全球汽車銷量將達8,500萬至9,000萬輛，電動車佔比約16%至20%；到2030年，銷量規模上看1億輛，電動車滲透率更將提高至30%至50%。

長盛指出，車輛電子化程度愈高，對連接器數量需求便會持續上升，公司在影音娛樂系統與相關模組上具備完整解決方案，市場規模從70億至80億美元可望擴張至90億至110億美元。公司自設模具中心，掌握五金衝壓與塑膠成型技術，具備從設計到生產的一條龍能力，能確保品質與成本控制。

長盛提到，旗下現有產品涵蓋USB、HDMI等符合協會規範的標準連接器，也針對車燈、影音、感測器設計客製化線組，並開發應用於汽車、航太、船舶座艙的模組。近年更將觸角延伸至半導體設備專用模組，提供整合式解決方案，展現多元應用價值。

長盛強調，公司最大優勢在於技術深度與跨域整合能力。車用領域方面，憑藉客製化設計與驗證經驗，已成為歐美及中國車廠的認證供應商，可因應未來電動車、自駕車新需求快速調整。技術面則具備模具、天線等多元背景，能為客戶提供完整設計與製造支援。除了車用外，長盛也跨足生醫領域，串聯電子與再生醫療技術，具備細胞製程與檢測能力，並成立雲聯盟整合技術、資金與市場資源，推動外泌體癌症篩檢等新應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財