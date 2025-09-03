長盛看好車用連接器市場 跨足外泌體檢測應用

長盛科技今日在法說會指出，公司深耕車用市場多年，已打入歐美與中國車廠供應鏈。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠長盛科技（3492）今日在法說會指出，公司深耕車用市場多年，已打入歐美與中國車廠供應鏈，目前營收八成來自車用類別，看好未來電動車、自駕車普及帶來的零組件需求持續擴張，同時，公司也聚焦多元化發展，推動外泌體癌症篩檢等新應用，發揮跨域整合能力，建立差異化競爭優勢。

長盛觀察，全球連接器市場預估2025年至2030年間年均成長13%至14%，其中車用連接器隨著電動化與智慧化滲透率提升而快速擴張。統計顯示，2025年全球汽車銷量將達8,500萬至9,000萬輛，電動車佔比約16%至20%；到2030年，銷量規模上看1億輛，電動車滲透率更將提高至30%至50%。

請繼續往下閱讀...

長盛指出，車輛電子化程度愈高，對連接器數量需求便會持續上升，公司在影音娛樂系統與相關模組上具備完整解決方案，市場規模從70億至80億美元可望擴張至90億至110億美元。公司自設模具中心，掌握五金衝壓與塑膠成型技術，具備從設計到生產的一條龍能力，能確保品質與成本控制。

長盛提到，旗下現有產品涵蓋USB、HDMI等符合協會規範的標準連接器，也針對車燈、影音、感測器設計客製化線組，並開發應用於汽車、航太、船舶座艙的模組。近年更將觸角延伸至半導體設備專用模組，提供整合式解決方案，展現多元應用價值。

長盛強調，公司最大優勢在於技術深度與跨域整合能力。車用領域方面，憑藉客製化設計與驗證經驗，已成為歐美及中國車廠的認證供應商，可因應未來電動車、自駕車新需求快速調整。技術面則具備模具、天線等多元背景，能為客戶提供完整設計與製造支援。除了車用外，長盛也跨足生醫領域，串聯電子與再生醫療技術，具備細胞製程與檢測能力，並成立雲聯盟整合技術、資金與市場資源，推動外泌體癌症篩檢等新應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法