美韓簽SMR核電MOU 吳東亮：引進美國SMR縮小台美貿易逆差

工商協進會理事長吳東亮表示，倘若台灣能引進美國的SMR技術，有利於縮小台美貿易逆差。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕韓國近期針對SMR與美國簽訂合作備忘錄（MOU）。工商協進會理事長吳東亮今表示，社會對核能的態度已有所改變，倘若台灣能夠引進美國的SMR（小型模組化反應爐）新型核電技術，也有利於縮小台美貿易逆差。

針對能源與永續議題，吳東亮今出席工商協進會理監事會議時表示，核三重啟公投沒有通過，但贊成票大約是反對票的3倍，顯示社會對核能議題的態度已經有所改變，這也提供重新檢視能源政策的契機。

請繼續往下閱讀...

吳東亮續說，正如上月23日總統賴清德表示，在技術更進步的前提下，不排除使用先進核能，上月台電董事長曾文生也表示將全面盤點核電廠的重啟條件，最近韓國總統李在明赴美訪問，也針對SMR與美國簽訂合作備忘錄（MOU）。

吳東亮建議，倘若台灣能夠引進美國的SMR技術，對於縮小台美貿易逆差，也會有所幫助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法