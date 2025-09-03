房價飆漲墊高房貸金額 晚10年要多揹300萬

房貸資金吃緊因素很多，不外乎房價大漲墊高房貸需求，以及建商高價搶地。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕晚10年買房，每戶房貸多揹300萬元。根據聯徵中心最新發布，第二季全國新增房貸金額超過1千萬元，對比10年前同期，第二季買房的民眾要多揹300萬元房貸，再加上新青安申貸數爆量，以及前幾年房市熱絡，導致銀行資金加速流進房地產。

根據聯徵中心統計，今年第二季全國新增房貸件數為3.8萬件，單件平均房貸金額約1018萬元，進一步觀察去年同期，新增房貸件數高達6.5萬件、單件平均房貸金額約1016萬元，房產業者指出，可看出信用管制、總量管制之前，房市買氣相當熱絡，吸引更多資金往房地產集中。

再觀察2016年同期，單價平均房貸金額約708萬元，對比今年第二季，晚10年買房要多負擔300萬元的房貸金額。

過去20年鮮少出現房貸吃緊情形

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去二十年鮮少聽聞銀行房貸資金如此吃緊，頂多是個別銀行因為放款太多而踩煞車，反觀這次因第七波選擇性信用管制，再加上房貸總量管制等政策齊出，促使房貸資金供不應求，銀行更直接拉高利率、手續費等。

他指出，房貸資金吃緊的因素很多，主因還是房價大漲後，每戶新增房貸的金額需求大增，再加上目前房貸主流是寬限期再加上30年期房貸，整體房貸資金回收速度變慢，以及前幾年房市大多頭時，建商高價搶地、民眾排隊買房，且已進入大量交屋潮，但卻碰上央行兩度調高存準回收市場資金，以及銀行自主管理房貸策略等，就造成目前房貸資金吃緊的現況。

從2009年金融海嘯後，國人已經太習慣低利的資金寬鬆環境，但曾敬德認為，央行連續升息後也明確指出資金面趨於緊縮，這一次經驗更會讓購屋民眾明白，房貸環境是會改變跟趨嚴。

