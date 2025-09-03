吳東亮：金融業願作中企傳產後盾 政府應擴大信保基金資源

工商協進會理事長吳東亮。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕對等關稅變局中，傳產與中小企業首當其衝，工商協進會理事長吳東亮表示，金融業願作產業界後盾，建議政府擴大中小信用保證基金、海外信用保證基金及輸出入銀行的資源，與金融業共同分擔風險。

吳東亮今出席工商協進會理監事會議，針對政府施政方向提出多項建議，首先針對「對等關稅」議題，吳東亮表示，最重要的是，企業界希望政府能爭取我國產品關稅不高於主要競爭國，還要爭取稅率疊加計算豁免。

請繼續往下閱讀...

因應關稅衝擊方面，吳東亮表示，工商界認為要區分傳統產業、高科技產業、服務業來處理。

傳產部分，吳東亮續指，傳產希望經濟部協助穩定經營環境，尤其針對計畫轉型升級的傳產提供研發及拓銷海外新市場的補助、投資抵減、甚至要凍漲電價、穩定匯率、延後開徵碳費等措施，來減輕企業成本壓力，這些都希望經濟部可以盡力協助。

吳東亮強調，產業界現在最需要的是金融支持，金融業願意支持業者共度難關。針對傳產的協助，台灣的銀行一直以來都跟中小企業信用保證基金，合作無間。

吳東亮建議，政府應擴大中小企業信用保證基金、海外信用保證基金、輸出入銀行的資源，發揮這三個平台的力量，提高企業在國內外融資保證、進出口及整廠輸出的保險，與金融業共同分擔風險，如此一來金融業就能為產業提供更多的協助，讓傳統產業轉型升級、開拓新市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法