晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣扣件業對美關稅50％ 業者盼政府伸出援手

2025/09/03 15:07

台灣扣件類商品適用美國232條款，關稅高達50%，業者叫苦連天，經濟部長龔明鑫南下高雄與業者座談。（記者黃佳琳攝）台灣扣件類商品適用美國232條款，關稅高達50%，業者叫苦連天，經濟部長龔明鑫南下高雄與業者座談。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣扣件類商品適用美國232條款，關稅高達50%，業者叫苦連天，經濟部長龔明鑫南下高雄與業者座談，業者提出「對外如果無力改變，對內應加強協助」，希望政府能調降「營利事業所得稅」與產業共體時艱。

龔明鑫3日上午到台南萬國通路觀光工廠與塑膠業座談，下午轉往高雄與螺絲扣件業者展開交流，與會業者之一的和泰產業股份有限公司董事長詹榮典指出，目前扣件業面臨最大的困境，包含關稅、匯率、移工、水電等問題，同業中更提出希望政府能針對「營利事業所得稅」調降，與產業共體時艱，希望調降幅度大一點，至少降10至15%，現在面臨全球競爭，如果沒有降價台灣中小企業該怎麼生存下來。

龔明鑫指出，扣件產業屬於232條款，在對等關稅之前就已經受到衝擊，關稅現在已經拉到50%，不過好在的是說，全世界都面臨這樣的關稅，那最高的當然是中國將近100％，其他的國家大概都是50左右50多一點，因為還有原來的關稅。

龔明鑫說，政府已經三讀通過特別條例，少將有930億元支持產業，另有200億部分可以外加；預算分幾個部分，一是金融協助，強調金融機構「雨天絕對不會收傘」，甚至於還可以展延，更能針對個案進行幫助，目前申請案已有100案；研發轉型則提供每家500萬元補助，若是多家廠商聯合研發則有4000萬元，主要可用於研發、升級轉型及購買機具設備，也可應用在行銷通路，也已有236案提出申請。

台灣扣件類商品適用美國232條款，關稅高達50%，業者叫苦連天，經濟部長龔明鑫南下高雄與業者座談。（記者黃佳琳攝）台灣扣件類商品適用美國232條款，關稅高達50%，業者叫苦連天，經濟部長龔明鑫南下高雄與業者座談。（記者黃佳琳攝）

政府也會加強業者開發新的通路或是市場，已編列約70億元給予支持，布建通路一個案子可以支持500萬元，如跟經銷商聯合也可增加到2000萬元，申請案已近300案。

高雄市長陳其邁也指出，全世界大部分國家扣件業對美關稅全部都調到50％，這是一個新的開始，遊戲規則的改變，台灣螺絲不是第一次遇到困難，每次有新的變化，產業的作不一樣的調整，這是台灣人的強項，危機就是轉機，有挑戰隨之帶來的機會，只要扣件業打電話來，他一定會接，在市府權責能做到的部分也一定會做到。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財