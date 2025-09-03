台灣扣件業對美關稅50％ 業者盼政府伸出援手

台灣扣件類商品適用美國232條款，關稅高達50%，業者叫苦連天，經濟部長龔明鑫南下高雄與業者座談。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣扣件類商品適用美國232條款，關稅高達50%，業者叫苦連天，經濟部長龔明鑫南下高雄與業者座談，業者提出「對外如果無力改變，對內應加強協助」，希望政府能調降「營利事業所得稅」與產業共體時艱。

龔明鑫3日上午到台南萬國通路觀光工廠與塑膠業座談，下午轉往高雄與螺絲扣件業者展開交流，與會業者之一的和泰產業股份有限公司董事長詹榮典指出，目前扣件業面臨最大的困境，包含關稅、匯率、移工、水電等問題，同業中更提出希望政府能針對「營利事業所得稅」調降，與產業共體時艱，希望調降幅度大一點，至少降10至15%，現在面臨全球競爭，如果沒有降價台灣中小企業該怎麼生存下來。

龔明鑫指出，扣件產業屬於232條款，在對等關稅之前就已經受到衝擊，關稅現在已經拉到50%，不過好在的是說，全世界都面臨這樣的關稅，那最高的當然是中國將近100％，其他的國家大概都是50左右50多一點，因為還有原來的關稅。

龔明鑫說，政府已經三讀通過特別條例，少將有930億元支持產業，另有200億部分可以外加；預算分幾個部分，一是金融協助，強調金融機構「雨天絕對不會收傘」，甚至於還可以展延，更能針對個案進行幫助，目前申請案已有100案；研發轉型則提供每家500萬元補助，若是多家廠商聯合研發則有4000萬元，主要可用於研發、升級轉型及購買機具設備，也可應用在行銷通路，也已有236案提出申請。



政府也會加強業者開發新的通路或是市場，已編列約70億元給予支持，布建通路一個案子可以支持500萬元，如跟經銷商聯合也可增加到2000萬元，申請案已近300案。

高雄市長陳其邁也指出，全世界大部分國家扣件業對美關稅全部都調到50％，這是一個新的開始，遊戲規則的改變，台灣螺絲不是第一次遇到困難，每次有新的變化，產業的作不一樣的調整，這是台灣人的強項，危機就是轉機，有挑戰隨之帶來的機會，只要扣件業打電話來，他一定會接，在市府權責能做到的部分也一定會做到。

