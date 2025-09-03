晴時多雲

因應美國關稅挑戰 龔明鑫：各產業支持方案政府都準備好了

2025/09/03 14:22

因應美國關稅的挑戰，經濟部長龔明鑫到台南與塑膠製品業者座談。（記者吳俊鋒攝）因應美國關稅的挑戰，經濟部長龔明鑫到台南與塑膠製品業者座談。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應美國關稅問題帶來的挑戰，經濟部長龔明鑫今天到台南與塑膠製品業者座談，他強調，面對貿易衝擊，政府準備好了，已提出各項支持方案，也希望特別預算能快點通過，加大協助的力道。

今天的交流、座談會在歸仁區的萬國通路觀光工廠舉行，龔明鑫帶隊南下，傾聽業者的心聲，並說明政府的各項支持方案。

立委王定宇、陳亭妃、賴惠員也到場關心，龔明鑫在致詞時，還特地戴起台南知名「斌視」公司所生產的眼鏡，推崇一些本土企業在世界各地已建立優質口碑。

經濟部長龔明鑫在台南與塑膠製品業者座談，一起大合照。（記者吳俊鋒攝）經濟部長龔明鑫在台南與塑膠製品業者座談，一起大合照。（記者吳俊鋒攝）

龔明鑫說，COVID-19疫情時期，民間與政府共同努力，度過了難關，現在也面臨某些挑戰，大家一起面對，繼續攜手往前走。

龔明鑫重申政府的態度，沒有只偏重高科技產業，傳統產業、中小企業是台灣產業發展的根，不可能放棄。

龔明鑫提到，尤其民生所需都要用到的塑膠製品，國內產業技術能力強，特定領域的應用發展也很優秀，怎麼會放棄；雖短期間因國際情勢遇到一些挑戰，但只要做得好，就可以度過難關。

龔明鑫指出，特別預算至少930億來支持產業，另外還有200億可以外加，加大力道。

對於產業支持，在金融上的協助，龔明鑫表示，雨天絕對不會收傘，甚至還可以展延，只要正常付息的話，這個是通案，若有個別需要幫忙，聯輔中心可以協助。

在研發轉型上，1個案子最多有500萬元的協助，若廠商聯合的話，則達4000萬元，且彈性運用，除了升級之外，也可購買機械設備或加強行銷通路。

至於新市場的開發，特別預算編列70億支持，如果布建通路的話，1個案子也可以支持500萬元，與經銷商聯合，則增加至2000萬元。

龔明鑫提出初步的統計數據，截至9月1日，貸款的金融協助，已100案在申請；研發申轉型已236案申請，通路布建已近300案申請。

龔明鑫補充，希望特別預算趕快通過，對產業的支持力道會更強，此時政府仍以移緩濟急策略，拚通路、拚升級的，都將持續支持。

座談後，龔明鑫認為，中南部的產業訴求，與北台灣有些不同，尤其缺工問題更嚴重，還有推動轉型升級所需要的人才，政府都會全力協助。

經濟部長龔明鑫致詞時，戴起在地知名企業生產的眼鏡，表達支持。（記者吳俊鋒攝）經濟部長龔明鑫致詞時，戴起在地知名企業生產的眼鏡，表達支持。（記者吳俊鋒攝）

