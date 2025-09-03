晴時多雲

龔明鑫稱調整最低工資「今年不適當」 全總砲轟要上街抗議

2025/09/03 13:44

中華民國全國總工會表示，傳產低薪環境讓勞工陷「裁員+減薪」打擊，圖為中台灣製造業工廠作業現況。（記者黃旭磊攝）中華民國全國總工會表示，傳產低薪環境讓勞工陷「裁員+減薪」打擊，圖為中台灣製造業工廠作業現況。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕經濟部長龔明鑫1日上任後，當天下午舉行產業公協會交流會議，會中提及最低工資調整公式，「在今年不是那麼適當」，經濟部會努力為產業爭取，對此，中華民國全國總工會表示，傳產低薪環境困境重重，在美國對台實施高關稅衝擊下，勞工恐陷「裁員+減薪」雙重打擊，不排除上街抗議勞工被當代罪羔羊。

由於勞動部將在本月（9月）舉行最低工資審議會，龔明鑫向工總、商總、工商協進會等7大工商團體表示，今年產業的實際狀況，並不像整體經濟成長率和總體經濟這麼好，中小微企業與傳產受到很大影響，可能「過去的公式在今年不是那麼適當，經濟部會努力爭取」。

中華民國全國總工會點名龔明鑫部長，必須為發言負責，全總秘書長温宗諭指出，錯誤的政策加上國際衝擊，不應由基層勞工買單，傳產與中小企業長期存在低薪問題，勞工仰賴最低工資過活，如今這些勞工一方面承受裁員、減班甚至失業風險，另方面還可能因政府推翻最低工資公式而失去最基本的保障。

温宗諭強調，最低工資公式設立，就是保障薪資調整客觀性與合理性，若政府可以隨意推翻，等於否定制度存在價值，讓勞工權益淪為政策籌碼，「龔明鑫部長的說法，等同把勞工當成替罪羊」，這是全總絕不能接受的。

