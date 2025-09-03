台廠組團赴海外設園區 吳東亮：金融業應積極參與支持

工商協進會理事長吳東亮表示，國內產業赴海外設置園區，金融業應支持。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕產業赴海外設置園區，經濟部長龔明鑫表示，政府除成立跨部會專案小組協處，也期待金融界資源引導至投入園區開發。對此，台新新光金控董事長、工商協進會理事長吳東亮表示，金融業應跟著國內企業走出去，如此構想若能落實，如此具規模的園區，金融業應參加與支持。

鴻海董事長、電電公會理事長劉揚偉本週一在經濟部與產業公協會交流會議上表示，電電公會呼應「經濟日不落國」政策，要赴海外設置產業園區，帶著供應鏈廠商赴區域製造的國家，開發當地市場。

龔明鑫當天會後受訪表示，園區開發需要先期成本、先期貸款等金融支持，台灣金融界資源與經驗豐富，如果能將資源引導至投入園區開發，「對他們收入也許不會更少，反而更有意義」，進駐廠商倘若需要銀彈支持，金融界也表達支持意願，「至少剛剛有兩位理事長來自或跨足金融業，有表達意願」。

吳東亮今出席工商協進會理監事聯席會議前受訪表示，他在會上就與龔明鑫提到，「台灣金融業應該跟著我們的企業走出去」，在此構想之下，如此具規模的園區，「金融業更應該去參加與支持」。

