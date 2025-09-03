晴時多雲

又有海纜斷線？林宜敬：菲星間線路9/1中斷、不是斷在台灣

2025/09/03 12:26

新內閣人事異動，數位發展部部長由原任次長林宜敬升任，今日舉行新任部長媒體茶敘（記者李靚慧攝）新內閣人事異動，數位發展部部長由原任次長林宜敬升任，今日舉行新任部長媒體茶敘（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕昨日網路瘋傳台灣又有連接東南亞的海纜斷線，新上任的數發部部長林宜敬今日坦言，9月1日在菲律賓及新加坡間發生斷網，並非斷在台灣。因備援路線即刻連接，除非是遊戲玩家會感覺網路稍有延遲，一般用戶應該無感。

新內閣人事異動，數位發展部部長由原任次長林宜敬升任，今日舉行新任部長媒體茶敘，林宜敬面對的第一個問題，就是近日網路熱議的海纜斷網危機。

對於台灣的斷網危機，林宜敬今日宣示3點積極作為，表示明年已編列預算，從3面向著手。第一，透過船舶的AIS自動識別系統，如同ID可監控船舶，若經過台灣的海域就可識別，115年希望進一步將船舶的資訊連接到海纜業者，讓業者早期發現早期預警。

其次，未來若海纜損壞需海纜船排修，已編列預算只要加速修復，就給予業者適當的補助，希望加速復原使影響最小。

同時，也規劃用微波方式備援，萬一海纜故障，可立即備援。就是明年透過「預警」、「應變處理」及「災害復原」的3大方向，損害降至最低。

昨日傳出台灣又有連往東南亞的海纜斷線，對此，林宜敬坦言，的確9月1日有一條新的斷纜事件，發生EAC2斷掉，是斷在菲律賓及新加坡，並不是斷在台灣。

林宜敬解釋，目前台灣使用的許多網路服務，其伺服器都設在新加坡，網際網路的設計有多重路由，當一條路不通時，會找到另一條替代路線。因此台灣要連到新加坡的伺服器，原本的路徑是台灣先連至菲律賓再到新加坡，但現在菲律賓與新加坡間的海纜斷掉，網路路線就會繞過新加坡，對於需要連到新加坡的伺服器，速率因此會受到影響。

根據數發部統計，今年以來國內海纜已斷3次，包括台馬、台澎、台馬3號，24海浬內的國際海纜斷1次，24海浬外的遠端有8次斷網。但近3年我國24海浬境內有7到8次斷纜。

昨日數發部已發出新聞稿，說明國內10條海纜全數正常運作。而14條國際海纜中，目前有3條障礙待修復，但已有備援路由支撐，民眾上網、通話、對外連線都不受影響。

