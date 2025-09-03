美元反彈亞幣承壓，新台幣貶破30.7元

〔記者陳梅英／台北報導〕美國上訴法院的關稅裁決加劇美國財政不確定性，避險情緒升溫，美債殖利率飆升，美元指數大舉反彈下，亞幣普遍承壓，新台幣兌美元匯率今早一舉貶破30.7元價位，最低下探至30.755元，中午暫收30.733元、貶值5.5分，台北外匯經紀公司成交量5.02億美元。

外電報導美國上訴法院裁定川普多數「全球性」關稅措施違法，雖暫時維持執行至 10 月中，但可能需要對外退還高達近 2000 億美元的關稅收入，市場擔憂美財政缺口擴大，導致債市拋售、殖利率上升，美元指數重新站回98高位，一度來到98.6附近。

美元走強下，亞幣普遍承壓，其中，日圓受到日銀官員鴿派言論、首相石破茂暗示辭職以及美債殖利率走升諸多打擊下重貶，早盤逼近149兑1美元價位，距離150關卡不遠；人民幣離岸價亦貶回7.1442兑1美元，僅韓元早盤由貶轉升。

新台幣匯價今日開盤貶破 30.7 元，以 30.71 元、貶 3.2 分開出，最低觸及 30.755 元，續創波段新低，並逼近 30.8 元關卡。

匯銀人士指出，美元近期震盪，主因美國財政疑慮加深，加上川普多次施壓聯準會降息並解僱 Fed 理事庫克，市場對 Fed 獨立性產生疑慮。目前市場聚焦本週非農就業數據，這將是 FOMC 會議前最後一份重要就業指標，投資人盼藉此尋找利率政策方向。

後續台幣走勢除美元強弱外，因台幣與台股高度連動，亦須觀察外資動向。台股早盤一度因美方終止台積電南京廠 VEU 資格翻黑，不過台積電股價持穩，大盤目前小幅上漲，後市仍視外資進出而定。

