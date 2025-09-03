焦點股》精成科：投信認錯了！ 急拉漲停再創天價

精成科董事長焦佑衡。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕華科集團旗下PCB廠精成科（6191）因併購日商Lincstech，公司華麗轉型，成功跨入AI伺服器與半導體市場，AI相關營收比重拉高到19%，未來可望進一步擴大，精成科被市場大戶鎖定，上週股價連拉3根漲停，投信認錯回補，昨日買超1450張，今日股價攻上漲停，以148.5元再創掛牌天價。

截至11:17分左右，精成科亮燈漲停，漲停價148.5元，成交量逾5.47萬張，漲停委買張數逾4500張。

精成科累計今年前7月合併營收181.1億元，年增達40.8%，前7月稅後淨利17.79億元，每股稅後盈餘3.77元。精成科完成收購日商Lincstech後，今年4月8日開始納入其營收，推升營收大幅成長。精成科在馬來西亞已有生產基地，去年9月建立新廠，擴大當地生產規模，配合Lincstech在新加坡的製造基地，將能進一步擴大精成科在東南亞的布局，精成科從傳統電腦、消費性電子跨入AI伺服器、半導體等技術含量高的領域，未來產品結構有望翻轉，帶動獲利表現。

