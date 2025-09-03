台積電南京廠豁免權被撤銷 龔明鑫：若業者有需要將全力協助

經濟部長龔明鑫與塑膠業者座談，也回應媒體有關台積電南京廠豁免權被取消一事。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕美國政府取消對台積電南京廠的「驗證後最終用途」（VEU）資格，經濟部已發表聲明，部長龔明鑫今天公開表示，評估後對國家整體半導體的競爭力影響有限，會持續關注後續發展，若業者有需要，將全力協助。

經濟部長龔明鑫到台南與塑膠業者座談。（記者吳俊鋒攝）

龔明鑫今天上午到台南與塑膠產業進行座談，針對媒體詢問台積電南京廠一事公開做出回應表示，南京廠取得美國產業安全局（BIS）的許可，將從原本的「綠色通道」，回歸到必須逐批申請，其實韓國三星、海力士也被撤銷豁免，不只針對台積電。

經濟部長龔明鑫與塑膠業者座談，進行大合影。（記者吳俊鋒攝）

龔明鑫提到，在中國的產能，三星佔2成、海力士佔4成，台積電評估後僅有3%，影響相對較輕。至於半導體關稅的問題，龔明鑫指出，目前仍在232調查期間，這是產品進到美國，與VEU授權被撤銷的狀況不同，為兩回事。

