AI帶動華城獲120億元訂單 許逸德：電力賽道未來8到10年供不應求

華城電機總經理許逸德（右4）頒獎給學生。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕面對AI時代龐大的電力需求，華城（1519）總經理許逸德指出，華城去年第4季取得120億元訂單，其中60億元與AIDC算力中心有關，他強調AI資料中心都希望與電源「蓋得越近越好」，可大幅減少輸電距離。許逸德表示，電力與能源賽道未來8到10年仍將處於「供不應求」的狀態，是極具發展潛力的產業。

工研院、台灣電力與能源工程協會舉辦電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮暨產業職涯講座。許逸德致詞提到，其祖父、華城創辦人許憲樑是台電工程師，台灣從早年依賴進口變壓器，後再由5位種子教官向日本製造廠取經，和同業一起進步而發展至今。許逸德表示，重電產業不再是過去單純的傳統產業，在雙向供電、分散電源、儲能發展、電力電子及淨零碳排等領域所需下，已經是「高科技傳統產業」，奠定基礎工業在能源轉型中的核心地位。

許逸德更回顧他8年前上任當天，公司股價僅17.2元、資本額24億元，市值不到50億元，到2023年在1864家上市櫃公司中股價漲幅居冠，並於2024年7月4日與台積電同步突破千元大關，目前市值躍升至2000億元，見證重電產業的企業蛻變與價值。

許逸德也說，隨著目前分散式電力與直流送電、固態電子等新興領域如雨後春筍般湧現，他直言「人力不足感受非常強烈」。為此，華城也成立華城企業大學，積極培養電網相關專才，並與工研院電網人才聯盟，號召業界與學界共同投入，避免閉門造車。他強調，在AI推動下，未來8到10年能源賽道仍「非常蓬勃」，更期盼新世代人才加入，共同推動台灣能源與電力產業升級。

