高雄市房貸件數腰斬 平均鑑估值鳥松區居冠

2025/09/03 09:10

高雄市房貸件數腰斬，平均鑑估值鳥松區居冠。（記者侯承旭攝）高雄市房貸件數腰斬，平均鑑估值鳥松區居冠。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據財團法人聯合徵信中心統計，今年第2季高雄市房貸申請案件數比1年前少了5成，房貸案的平均鑑估值1169萬元，各行政區中，以鳥松區的鑑估值最高。

今年第2季高雄市房貸申請案共4891件，比第1季減少407件，平均鑑估值為1169.1萬元，平均核貸成數72.06%、平均授信額度835.9萬元、平均貸款利率為2.46%。若與去年第2季相比，高雄市房貸申請案件從當時的9994件腰斬剩4891件，驟減5103件、減幅達5成，1年來平均鑑估值下跌46.9萬元，平均貸款利率上揚了0.28%。

高雄市幾個不動產交易熱區中，今年第2季房貸鑑估值最高的是鳥松區平均達1749.7萬元，其次是鼓山區1604.3萬元。鳥松區及鼓山區近幾年都是高雄市房屋成交總價最高的行政區，鳥松區環抱澄清湖風景區，鼓山區擁有凹仔底森林公園及高雄美術館，綠地廣闊、環境優美，即使近幾季房市冷清，但房價仍維持高檔不墜。

