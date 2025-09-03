晴時多雲

美國封鎖伊朗石油收入來源！國際油價急漲

2025/09/03 08:46

國際油價週二（2日）上漲逾1%。（路透）國際油價週二（2日）上漲逾1%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國針對伊朗石油收入來源實施制裁，同時市場也在關注將於週日（7日）舉行的OPEC+會議，分析師預期該組織不會解除剩餘的自願性減產，國際油價週二（2日）上漲逾1%。

美國紐約西德州中級原油期貨收在每桶65.59美元，上漲1.58美元或2.47%。由於週一（1日）逢美國勞工節假期，紐約期油當天並未結算。

布蘭特原油期貨上漲99美分，或1.45%，收於每桶69.14美元。

美國財政部週二制裁了一個由一名擁有伊拉克與聖克里斯多福及尼維斯雙重國籍商人，所主導的航運公司與船舶網絡，該網絡涉嫌將伊朗石油偽裝成伊拉克石油進行走私。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「美國打擊伊朗出口的行動，確實在今天支撐了油價。」

與此同時，投資人正密切關注在本週日9月7日舉行的OPEC+會議。

分析師指出，他們認為OPEC+不會解除目前由包括沙烏地阿拉伯與俄羅斯在內的8個成員國所維持的自願減產措施。這些措施持續支撐市場，並將油價維持在每桶60美元區間。

獨立分析師夏爾瑪（Gaurav Sharma）表示，OPEC+ 可能會等到美國夏季駕駛旺季結束後，蒐集更多數據再決定下一步行動，特別是在市場預期今年最後一季將出現供給過剩的情況。

