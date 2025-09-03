晴時多雲

黃金飆漲破3500美元了！創歷史新天價原因揭曉

2025/09/03 08:44

黃金週二（2日）上漲。（路透資料照）黃金週二（2日）上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週二（2日）上漲逾1%並突破3500美元，登上空前新高，投資人大舉加碼，反映對聯準會（Fed）本月降息的深切預期，同時也顯示對經濟和經濟風險的擔憂。

《路透》報導，黃金現貨價上漲1.5%，報每盎司3529.01美元，此前一度攀升至3529.93美元；紐約12月黃金期貨上漲2.2%，報3592.2美元。

黃金今年來累計上漲將近34%。渣打銀行貴金屬分析師庫珀（Suki Cooper）說：「黃金市場正進入季節性消費旺季，再加上對Fed 9月降息的預期，我們看好黃金將繼續創歷史新高。」

根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場認為Fed在9月17日會議上降息25個基點的機率接近92%。

分析師表示，黃金今年之所以創歷史新高，主要受益於央行買盤持續、遠離美元的多元化投資、地緣政治和貿易摩擦下的彈性避險需求，以及美元普遍疲軟。

人們的注意力如今轉向本週五將公布的8月美國非農就業報告，以尋找9月降息幅度的線索。

