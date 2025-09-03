美債炸彈「這時」引爆？達里歐曝最新警訊

全球最大對沖基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕全球最大避險基金「橋水聯合」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）示警，美國在川普的領導下，正逐漸退回1930年代式的威權政治，並且他的新財政計畫恐導致開支失衡，美國恐因失控的債務瀕臨重大經濟危機，3年內觸發「債務型心臟病」。

外媒報導，達里歐表示，財富差距、價值觀差距和信任崩潰，正在推動美國實施「更極端」的政策，美國正逐漸走向類似1930年代的威權政治。

達里歐指出，川普決定持有晶片大廠英特爾（Intel）10%股權，就是政府為了掌控經濟局勢而展現的強勢干預。然而，多數人選擇沉默，因為擔心公開批評會遭到報復。

他進一步警告，美國聯準會（Fed）的獨立性正在受到政治壓力威脅。若川普政府強迫Fed壓低利率，將動搖外界對其維護貨幣價值的信心，進而削弱美元計價資產的吸引力，更使國際資金開始撤離美國公債，轉而投入黃金避險

達里歐認為，長年累積的龐大赤字與債務，已讓美國經濟瀕臨債務危機邊緣，若川普最新財政計畫持續推升開支，約3年內（誤差1、2年）可能引爆債務危機，形同「經濟心臟病發作」。

他指出，華府每年支出高達7兆美元（約新台幣215兆元），但收入僅約5兆美元（約新台幣153兆元），嚴重失衡的財政狀況迫使政府必須持續發行新債。然而，當投資人對美債是否仍是「可靠的財富儲存工具」產生疑慮時，債券需求恐怕無法跟上供給，進一步拖累市場信心。

達里歐認為，若市場開始質疑美國的財政信譽，聯準會將陷入兩難，1是放任利率上升，冒著債務違約風險；2是透過大量印鈔來承接債務。

