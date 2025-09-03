晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工總再籲鬆綁移工 勞動部堅持「2大原則」最優先

2025/09/03 08:16

針對產業缺工問題，勞動部表示，仍以保障國內勞工就業和提升勞動條件為最優先（記者李靚慧攝）針對產業缺工問題，勞動部表示，仍以保障國內勞工就業和提升勞動條件為最優先（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕工業總會昨發表2025年白皮書，提出4大當務之急，除了推動危老都更以擴大內需列為首位，也提出鬆綁移工政策以解決缺工的建議。對此，勞動部回應表示，「保障本國勞工就業機會」與「避免低薪定錨效應」是跨國勞動力政策檢討與調整的原則，在提升保障本勞就業權益的同時，也兼顧產業用人需求。

工總今年的白皮書以「新局－立足台灣的全球經濟戰略」為題，針對產業發展、能源暨環境、賦稅暨金融、勞資關係暨人力資源、國際經貿、兩岸政策、智慧財產權等7大面向，提出35個議題，138項政策建議。

在鬆綁移工政策部分，工總提出4項建議，包括擴大開放工業部門引進移工，解決產業缺工危機；提升各產業移工核配比率，並降低附加就業安定費；延長移工在台年限，積極開發新的移工來源國；開放移工外展，解決營造業缺工問題。

針對產業缺工問題，勞動部表示，仍以保障國內勞工就業和提升勞動條件為最優先，「保障本國勞工就業機會」與「避免低薪定錨效應」是跨國勞動力政策檢討與調整的原則，此外，勞動部也會進一步與各中央目的事業主管機關合作，依各部會評估產業所需人力與所需技能狀況，同步思考如何優先協助本國勞工投入，除了提升保障本勞就業權益外，同時兼顧產業用人需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財