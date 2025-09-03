工總再籲鬆綁移工 勞動部堅持「2大原則」最優先

針對產業缺工問題，勞動部表示，仍以保障國內勞工就業和提升勞動條件為最優先（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕工業總會昨發表2025年白皮書，提出4大當務之急，除了推動危老都更以擴大內需列為首位，也提出鬆綁移工政策以解決缺工的建議。對此，勞動部回應表示，「保障本國勞工就業機會」與「避免低薪定錨效應」是跨國勞動力政策檢討與調整的原則，在提升保障本勞就業權益的同時，也兼顧產業用人需求。

工總今年的白皮書以「新局－立足台灣的全球經濟戰略」為題，針對產業發展、能源暨環境、賦稅暨金融、勞資關係暨人力資源、國際經貿、兩岸政策、智慧財產權等7大面向，提出35個議題，138項政策建議。

在鬆綁移工政策部分，工總提出4項建議，包括擴大開放工業部門引進移工，解決產業缺工危機；提升各產業移工核配比率，並降低附加就業安定費；延長移工在台年限，積極開發新的移工來源國；開放移工外展，解決營造業缺工問題。

針對產業缺工問題，勞動部表示，仍以保障國內勞工就業和提升勞動條件為最優先，「保障本國勞工就業機會」與「避免低薪定錨效應」是跨國勞動力政策檢討與調整的原則，此外，勞動部也會進一步與各中央目的事業主管機關合作，依各部會評估產業所需人力與所需技能狀況，同步思考如何優先協助本國勞工投入，除了提升保障本勞就業權益外，同時兼顧產業用人需求。

