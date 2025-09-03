南韓財閥排名出爐！三星電子李在鎔上半年身價激增1034億奪冠。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕企業研究組織Leaders Index最新數據顯示，三星電子董事長李在鎔今年上半年個人資產大增4.7兆韓元（約新台幣1034億元），在南韓前50位財閥家族成員中，排名居冠。

韓媒報導，據Leaders Index 2日公布數據，截至8月底，李在鎔個人資產達到近16.6267兆韓元（約新台幣3658億元），較今年初增加達約４.7兆韓元，主因是他持有的上市公司股票（如三星物產及三星生命保險）股價上漲，特別是三星物產的股價較年初大漲近50%，貢獻最大；三星物產是三星集團的實質控股公司，李在鎔持有該公司19.9%股份。

Leaders Index代表指出，三星家族的關係企業股價上漲，約占其總資產增幅的３分之１，影響顯著，另股權轉移及未上市公司的估值增加，也使大集團的經營者家族資產得以擴張。

至於身價增幅第2名是曉星集團（Hyosung）董事長趙顯俊，其名下資產在上半年增加1.9873兆韓元（約新台幣437億），至2.9964兆韓元（約新台幣659億元），主要來自其父過世後，手足之間的股票轉讓及交換。

而第３名則是現代汽車集團董事長鄭義宣，身家也成長1.8兆韓元（約新台幣396億元），主要受旗下物流公司Hyundai Glovis股價大漲推升。

另外也有財閥成員的資產縮水，教保生命保險（Kyobo life Insurance）董事長申昌載（Shin Chang-jae，音譯）個人資產由3.2980兆韓元（約新台幣726億元），減少至2.4680兆韓元（約新台幣543億元），因其名下持股的價值縮水達25.5%，約8301億韓元（約新台幣183億元）。

