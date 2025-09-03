買機票會更貴？航空公司出新招：「用AI算票價」

達美航空（Delta Air Lines）正利用AI來決定機票價格，這項做法引發了不少爭議與反彈。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕達美航空（Delta Air Lines）正利用人工智慧（AI）來決定機票價格，這項做法引發了不少爭議與反彈。但外界對於該航空公司究竟如何運用這項技術、以及這對旅客實際代表什麼，仍存在相當大的不確定性。不少人憂心，這會讓「找到便宜機票」更困難，不過專家認為，由於這項技術仍相當新穎，而且目前僅應用於少數票價，目前整個產業仍處於觀望階段，大多數票價其實尚未受到 AI 定價模式的影響。

達美航空日前在財報電話會議中透露，目前已在部分國內航班採用生成式AI的技術來訂價，並希望在年底前將使用比例提高至整體的約20%，儘管有參議員對此表達擔憂，警告這種定價模式恐怕會引發隱私問題，並導致票價上漲。但達美航空強調，公司從未、目前沒有、也不打算使用任何根據個人資料來對顧客設定個別票價的票務產品，並重申公司對「歧視性或掠奪性定價」採取零容忍態度。

旅遊平台 Going 的旅遊專家納斯卓（Katy Nastro）告訴美國旅遊權威媒體《Travel + Leisure》（T+L），外界仍對生成式 AI 對消費者的實際影響充滿疑問。她指出：「這正是問題最模糊、也最讓立法者與消費者同樣憂心的地方。」

達美航空正與 AI 定價公司 Fetcherr 合作開發新系統，納斯卓表示，這不代表票價一定會大幅上漲。因為達美航空不太可能賣的比其他航空公司貴太多，否則即便是最忠誠的顧客，也會跑去買其他家的機票。

納斯卓認為，許多人在訂機票時，常被低票價吸引，但最後卻在訂位過程中發現額外收費，而AI可能讓航空公司更擅長這一套。她分析：「達美航空正押注透過 AI，能更有效地把顧客留在自家生態系，一開始用較低票價吸引你，後續仍有更多機會透過各種方式向你加價。」

美國各大航空公司普遍採取「拆分票價模式」，讓旅客依票種選擇是否額外付費以享受行李、選位等服務。以達美為例，購買「基本經濟艙」的旅客，直到登機前才會被分配座位，但票價內仍包含一件隨身行李。

達美並非唯一與 Fetcherr 合作的航空公司。納斯卓表示，英國維珍航空（Virgin Atlantic）、墨西哥的愉快空中巴士航空（Viva Aerobus）等航空公司都已與Fetcherr建立合作。她指出：「就 AI 的應用而言，航空公司正進入一場軍備競賽，試圖找到最佳適應方案，並進一步在競爭中找到優勢。AI就是下一代的定價技術。」

納斯卓補充，所謂的「價格個人化」其實是航空公司數十年來一直想達成的目標，也就是向願意支付更多的消費者收取更高價格，而對價格敏感的消費者則收取較低價格。只是未來 AI 能同時把更多外部因素納入考量，並在每一次旅客訂票時即時運算。

外界好奇，這會讓「找到便宜機票」更困難嗎？納斯卓認為還不一定，因為目前整個航空產業仍處於觀望階段，且大多數票價其實尚未受到 AI 定價模式的影響。她說：「消費者依然擁有選擇權，決定要搭哪一家航空公司，而並非所有航空公司都採用這種做法。」至少到目前為止，旅客仍是照舊購票，直到這項技術取得更大範圍普及。

