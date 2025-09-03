行李包膜是「智商稅」？安檢人員曝殘酷真相

全球許多機場都有行李包膜服務，示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人在搭飛機時，會把行李箱用一層又一層的塑膠膜包起來，之後再把它拿去託運，但一些人也好奇，這樣做的意義到底在哪？而且真的有用嗎？美國運輸安全管理局（TSA）的發言人丹克斯（Lorie Dankers）坦言，包過膜的行李，檢查程序與未包膜行李完全相同，而行李是否包膜，也不會影響到X光檢查或警犬嗅探，但如果行李被標記「有問題」的話，TSA會把包膜割開、開箱檢查，然後不會重新幫你包膜。

美國旅遊權威媒體《Travel + Leisure》（T+L）指出，機場裡有許多奇特的工作，其中一項就是把行李用塑膠膜一層一層包起來，對大多數旅客而言，這項工作似乎有點令人不解。儘管如此，行李包膜服務自 1990 年代初期以來，就一直是美國主要國際機場的標配，在國外更是普遍。甚至還有公司專門為此服務成立，如一家總部位於美國邁阿密的公司 Secure Wrap，就在全球 17 個國家的機場僱用了超過 500 名員工，專門替旅客用塑膠膜包裹行李。

旅客選擇包行李的理由五花八門。有些人是為了保護行李箱外觀，避免刮痕或磨損；也有人是為了確保行李內容物安全。有些旅客甚至認為，若行李被塑膠包膜，TSA比較不會開箱檢查，還能減少遭有心人士偷竊，甚至被栽贓放入不法物品的風險。

另外，部分旅客，特別是前往馬爾地夫、澳洲等會在入境航班上噴灑殺蟲劑與消毒液的國家，會用包膜保護行李，讓內容物不受藥劑影響。過去就有旅客在 Reddit 發文抱怨，他在抵達中國的班機上的行李，被噴灑大量消毒藥劑，結果裡面的衣服全濕了，讓他後悔沒有事先包好行李。

也有人是因為行李箱已經破損，或拉鍊壞掉，不得不臨時花錢包膜。相比於在機場臨時買一個新行李箱，花點小錢包膜顯然划算許多。

TSA發言人丹克斯接受T+L採訪時表示，包過膜的行李，其檢查程序與未包膜行李完全相同，而所有託運行李在交給航空公司行李人員裝載前，都必須經過安檢，有沒有包膜都不會影響到X光檢查或警犬嗅探。

而包膜行李若被標註「有問題」，TSA就會直接把包膜割開，把行李箱打開檢查，而美國，這些檢查都會在有監視器控管的環境中進行，以確保旅客財物不會被不當觸碰。檢查完成後，TSA 人員會將行李重新打包，並放入一張紙條，告知旅客行李曾被檢查。但需要注意的是：TSA 不會重新幫你包膜。

報導提到，若包膜被TSA割開，Secure Wrap等包膜公司會提供免費重包服務，還會提供和航空公司賠償方案一致的方案，但這類保障往往伴隨許多條款與限制。

不過由於環保疑慮，越來越多機場正在考慮禁止行李包膜，但若想要確保行李安全，還有其他替代方案。最基本的做法是使用 TSA 認證鎖或行李綁帶；若在意外觀，也可以購買可重複使用的行李保護套。

