晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

OpenAI史上最大收購之一！砸337億拿下產品測試新創公司Statsig

2025/09/03 08:15

OpenAI砸337億拿下產品測試新創公司Statsig。（法新社）OpenAI砸337億拿下產品測試新創公司Statsig。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI史上最大的收購交易之一，人工智慧巨頭OpenAI同意以11億美元（約新台幣337億元）全股票交易，收購產品測試新創公司Statsig。

週二根據OpenAI官方部落格表示，作為收購的一部分，Statsig創始人兼執行長拉吉（Vijaye Raji）將加入OpenAI，擔任應用首席技術官，向最近接管該部門的前Instacart負責人西莫（Fidji Simo）匯報。 Raji將負責ChatGPT和Codex的產品工程工作。

據報道，該交易有待監管部門審批。收購完成後，Statsig員工將成為OpenAI員工，但將繼續在西雅圖辦公室獨立營運並為現有客戶群提供服務。

Simo在聲明中表示，Raji將幫助企業和開發者使用OpenAI的技術構建"賦能人們的安全應用程式"。 OpenAI強調，Statsig平台已在其產品發布和快速學習過程中發揮核心作用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財