OpenAI史上最大收購之一！砸337億拿下產品測試新創公司Statsig

OpenAI砸337億拿下產品測試新創公司Statsig。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI史上最大的收購交易之一，人工智慧巨頭OpenAI同意以11億美元（約新台幣337億元）全股票交易，收購產品測試新創公司Statsig。

週二根據OpenAI官方部落格表示，作為收購的一部分，Statsig創始人兼執行長拉吉（Vijaye Raji）將加入OpenAI，擔任應用首席技術官，向最近接管該部門的前Instacart負責人西莫（Fidji Simo）匯報。 Raji將負責ChatGPT和Codex的產品工程工作。

據報道，該交易有待監管部門審批。收購完成後，Statsig員工將成為OpenAI員工，但將繼續在西雅圖辦公室獨立營運並為現有客戶群提供服務。

Simo在聲明中表示，Raji將幫助企業和開發者使用OpenAI的技術構建"賦能人們的安全應用程式"。 OpenAI強調，Statsig平台已在其產品發布和快速學習過程中發揮核心作用。

