美國對等關稅重擊！上銀總裁：機械業沒人敢投資 不景氣還會拖下去

2025/09/02 23:46

工具機、機械產業受到美國對等關稅衝擊，卓永財直言，現在機械業沒人敢投資，這波不景氣還會拖下去，只能寄望川普在關稅有新結果。（記者蔡淑媛攝）工具機、機械產業受到美國對等關稅衝擊，卓永財直言，現在機械業沒人敢投資，這波不景氣還會拖下去，只能寄望川普在關稅有新結果。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕工具機、機械產業受到美國對等關稅衝擊，上銀集團總裁卓永財直言，產業不景氣已經1、2年，沒想到再遇到美國對等關稅20％來襲，現在機械業沒人敢投資，這波不景氣還會拖下去，只能寄望川普在關稅有新結果。

上銀董事長卓文恒更直言，面對日、韓關稅比台灣低5％、又不疊加的直接競爭，加重台灣工具機的虧損，有廠商已經放無薪假，做4休3，減少規模，甚至有小型、微型的包商、協助廠商已經歇業，政府必須有所協助，讓產業鏈能繼生存，否則訂單重新接回來時，需要的零組件、加工廠無法接上。

卓永財說，這次與2008金融海嘯不同，當時是金融危機，是銀行過度放款、擴充，也與一般的不景氣不一樣，不景氣會在1、2年後回升，工具機、機械產業已經不景氣1、2年，沒想到川普在4月2日宣布對台對等關稅，延續不景氣，可能還會拖下去。

卓永財說，現在的訂單來的是急件，要用才買、不用就不買，以前是3個月、6個月前就下訂單，現在機械產業的前景不確定，沒人敢投資，現在希望恢復景氣，要寄望川普在關稅政策能穩定下來，大家才敢布局、投資消費，不然消費減少，物價又漲，會影響新的設備業，設備業不敢投資，再影響消費，景氣不會回復。

至於上銀如何因應，卓永財說，過去10幾年，上銀一直在轉型升級、機電整合，推出新產品，從工業機器人、延申到晶圓機械人、晶圓傳輸系統，因此，工具機下來的分額，因半導體和其他產品的營收增加，今年雖不景氣，比去年仍有機會小幅成長。

卓永財強調，川普對等關稅政策影響影響不只台灣，現在匯率回眨，讓產業稍鬆一口氣，但未來仍要各憑本事，政府必須持續關注才行。

卓永財（左）、卓文恒指出，工具機、機械產業受到美國對等關稅衝擊，受到偌大衝擊。（記者蔡淑媛攝）卓永財（左）、卓文恒指出，工具機、機械產業受到美國對等關稅衝擊，受到偌大衝擊。（記者蔡淑媛攝）

