川普限縮移民政策後座力 流失120萬名勞動力

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普重回白宮後，限縮美國移民政策，正影響美國勞動力。根據「皮優研究中心」（Pew Research Center）分析美國人口調查與統計局（Census Bureau）初步數據，今年1月至7月底，美國全國勞動人口已減少超過120萬名移民勞工。

《美聯社》1日報導，皮優的分析指出，從美國勞動力中消失的這120多萬名移民，包括非法與合法居留的移民。移民占美國勞動力人口將近20%，這項數據顯示，農業、漁業與林業中的勞動力，45%是移民，營建業則約3成是移民，服務業約24%。

移民勞動人口流失，時值美國整體移民人口首次減少；非法移民人口在2023年達到1400萬人，寫下有史以來最高。皮優研究中心高級研究員克雷默（Stephanie Kramer）指出，目前還不清楚，現在所見1月以來移民勞動人口減少，有多少是自願離境以避免遭驅逐或遣返，抑或是因數據低報或其他技術問題，「不過，我們不認為，這份初步數據顯示出的淨移民人口負成長，會偏差到令這波（移民勞動力人口）減少的下降不真實」。

達拉斯聯邦準備銀行勞動經濟學家奧雷紐斯（Pia Orrenius）表示，移民通常貢獻美國至少50%的就業成長，現在邊境入境人數基本上已經停滯，「這已對新增就業的能力造成一大影響」。

美國「全國農場工人事務組織」（NFWM）農場工人倡議主任羅德里格斯（Elizabeth Rodriguez）說，移民主管機關在農場、商店和建築工地的執法行動，已經使一切停擺。

克雷默則警告對醫療照護產業的可能衝擊，她說，移民約占全美居家護理員的43%。涵蓋醫療照護產業的美國「服務業雇員國際公會」（SEIU），加州分會估計旗下半數的長期照護員是移民，分會會長狄拉克魯茲（Arnulfo De La Cruz）警告，「若數百萬美國人再也無法找到居家看護服務員，情況會如何？」

