第一金獲利穩健 明年配息率有望重回6成以上

第一金上半年稅後盈餘139.46億元，年增1.6%，續創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）達新台幣0.97元，子公司一銀稅後盈餘138.07億元，年增7.9%，亦刷新同期紀錄。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一金控（2892）今日舉行法人說明會，會後副總李叔玲表示，今年整體營運穩健成長，全年淨收益可望年增約6%至7%，主要動能來自利息收入與財富管理手收的同步成長。由於一銀截至6月皆以達成主管機關對於系統性重要銀行（D-SIBs）要求，外界關心第一金明年配息率能否重回6成以上，李淑玲表示，將會向董事會提議，「敬請期待」。

第一金上半年稅後盈餘139.46億元，年增1.6%，續創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）達新台幣0.97元，子公司一銀稅後盈餘138.07億元，年增7.9%，亦刷新同期紀錄，其他子公司合計稅後盈餘7.63億元。

在三大核心業務上，淨利收、淨手收及金融商品收益皆呈穩健成長，較去年同期分別年增4.2%、6.8%及9.4%，其中，外幣資金成本減降推升淨利收之成長，財管收入年增26.6%有利淨手收動能，而SWAP收益年增11.3%促金融商品收益續強。

展望全年，李淑玲表示，預估今年淨利收成長約7%；財富管理業務表現亮眼，上半年基金銷售年增近15%、保險銷售成長約40%、高資產新產品成長達30%，推升全年手收可望成長7%至8%；至於金融商品收益則預估持平或小幅下滑。

海外分行方面，香港分行上半年獲利3,120萬美元，雖年減16%，仍居海外據點之首；倫敦分行因去年有呆帳提列，基期較低，且今年放款增加，上半年獲利1380萬美元，年成長245%；布里斯本分行也因放款回升，獲利1704萬美元、年成長35%。 整體來看，包括OBU在內，海外獲利佔比達26%，較去年提升。

此外，因緬甸政局不穩，且業務承作受限，一銀已經向金管會申請裁撤；今年8月大版出張所開始營運之後，暫時不會有新的海外分行。

在房貸業務上，一銀目前每個月能承作房貸量約70-80億元，目前排播約2個月，預估到年底新承作房貸量約有400億元，全年房貸預估成長5-6%。

