網傳9海纜全斷？ 數發部：國內海纜正常、3國際海纜待修復

數發部：國內海纜正常、3國際海纜待修復。

〔記者李靚慧／台北報導〕網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部2日澄清指出，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，的確有3條海纜障礙事故待修復，目前均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響。

數發部表示，針對國內外海纜的障礙情形，目前連接我國的3條國際海纜待修復，其斷裂原因包括地震、自然劣化等自然災害，或人為導致，其詳細原因仍待查。

數發部揭露3條待修復國際海纜分別為「北亞光纜/北亞海纜系統（RNAL/FNAL）」，7月6日在距離香港約260公里處發生斷纜障礙，預計9月10日修復，目前海纜修復船已抵達，正在維修中。「市通市海纜系統（C2C）」，7月11日於距枋山約353公里處及7月28日於距枋山約65公里處發生斷纜障礙，均預計於10月9日修復。以及「東亞交匯一號海纜系統（EAC1）」，8月22日於距新北八里約206公里處發生斷纜障礙，預計於11月28日修復。

數發部表示，9月1日發生的東亞交匯二號海纜系統（EAC2）斷纜障礙事件，經查其斷點是在菲律賓至新加坡海纜段，而我國連接到菲律賓登陸站的海纜目前正常運作中，因國際海纜系統均有多重備援路由，不致影響我國對外通訊。

