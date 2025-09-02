晴時多雲

工總籲緩徵碳費 環境部：如期上路 2配套措施挺產業轉型

2025/09/02 18:20

環境部表示，我國碳費將如期上路，並會透過優惠費率及高碳洩漏風險係數折扣，補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級；示意圖。（資料照）環境部表示，我國碳費將如期上路，並會透過優惠費率及高碳洩漏風險係數折扣，補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級；示意圖。（資料照）

〔記者黃宜靜／台北報導〕今（2）日全國工業總會發表2025年白皮書，建議緩徵碳費2年；對此，環境部回應，我國碳費將如期上路，並會透過優惠費率及高碳洩漏風險係數折扣，補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級；另，因應關稅帶來衝擊，環境部已將此因素納入高碳洩漏風險考量，目前正與經濟部研議中。

環境部說明，碳費制度於今（114）年正式上路，徵收對象以今年溫室氣體排放量計算，並於今年提出自主減量計畫，經環境部審核通過者，明年繳費時即可適用每公噸50元或100元的優惠費率；若徵收對象屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，其收費排放量有0.2的係數折扣。

環境部表示，目前總計已收到430廠自主減量計畫，佔收費對象9成以上，其中更有67廠（約16%）申請較嚴格指定減量目標。其中碳費收費對象為年排放量2.5萬公噸以上之製造業及電力業，如以企業家數計算，約252家，僅有7家是中小企業。

環境部指出，我國中小型製造業約有十幾萬家，換言之，絕大多數中小型製造業並非碳費收費對象，不應以碳費緩徵做為中小企業因應關稅衝擊的說法；至於2百多家大型企業所屬工廠，已規劃在高碳洩漏風險適用上納入考量，除了原先規劃參考國際上依貿易密集度、排放密集度計算出門檻，認定為高碳洩漏風險行業外，也與經濟部協商將事業營業毛利狀況、碳費成本占比、受關稅影響程度及國際商品傾銷風險，逐年申請。

環境部表示，碳費對於國營事業影響極為有限，台電、中油公司均已提出自主減量計畫申請，只要減量達指定目標，未來可適用每噸100元優惠費率。同時，在碳費制度下發電廠只需繳交廠內自用及線損排碳的碳費，而石化業如符合高碳洩漏風險認定門檻，則可適用0.2的排放量調整係數。

至於工總白皮書提同步實施碳邊境調整機制（台版CBAM）想法，環境部表示，國際間目前僅歐盟有明確CBAM法規，英國仍屬草案徵詢意見中。台版CBAM將參考歐盟作法，先從過渡期申報產品碳排放量開始，目前已與水泥公會及業界討論對於產品項目有共識，鋼鐵業已與公會及業界討論，但對於適用產品及申報等尚需進一步討論中，預計於明（115）年上半年完備相關法規後，正式啟動試申報，於116年申報115年納管產品碳排放量。

