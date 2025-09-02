三星研發支出增幅達71％全球之冠 台積電8.8％

三星2024年的研發支出達95億美元，較2023年的55億美元成長71.3%，居全球之冠。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據市場追蹤機構TechInsights週二（2日）發布的數據顯示，三星電子去年在全球20家最大半導體公司中研發支出增加幅度居冠。

三星2024年的研發支出達95億美元，較2023年的55億美元成長71.3%。這一增幅使三星在研發總投資從第7名躍升至第3名。

英特爾仍是最大的支出者，支出金額為165.5億美元，但成長率僅3.1%，遠低於三星。英特爾是唯一一家自行設計和製造半導體的美國晶片製造商，據信該公司將其支出重點放在提高其代工廠18A製程（1.8奈米）的良率上。儘管如此，英特爾去年仍報告虧損188億美元。

輝達去年研發總支出排名第2，達125億美元，較2023年成長47%。台積電以63.6億美元排名第7，成長8.8%，仍是唯一每年研發投入超過10億美元的純晶圓代工廠。SK海力士連續第2年排名第十，研發支出達33.3億美元，成長32.7%。

三星在先進製程上與台灣台積電、英特爾和日本Rapidus等對手競爭，同時在動態隨機存取記憶體和NAND快閃記憶體市場也面臨激烈競爭，近年來這兩個市場一直舉步維艱。TechInsights補充說，三星的大規模投資能否轉化為長期技術優勢仍不確定。

