深圳製造引發資安隱憂 AI新創Plaud曝台灣用戶資料去向

Plaud錄音設備在深圳製造，引發資安隱憂，對此公司澄清，台灣用戶數據儲存在美國亞馬遜（AWS）雲端，不會外洩給中國政府。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕從群眾募資平台打開台灣市場的全球新創 AI 智慧筆記裝置領導品牌美商Plaud，因消費者資安意識抬頭，加上其硬體設備機身註明「深圳製造」，引發用戶擔憂敏感資料外流中國；對此，Plaud今天緊急回應，台灣用戶數據儲存在美國亞馬遜（AWS）雲端，不會外洩給中國政府 。

為回應外界對 Plaud Inc. 公司背景及用戶資料安全的關切，全球新創 AI 智慧筆記裝置領導品牌美商 Plaud Inc. 指出，Plaud.ai 產品是旗下品牌，公司註冊於美國德拉瓦州，總部設於美國舊金山，並於新加坡、深圳、東京及西雅圖均設有辦公室。錄音硬體設備製造商深圳機智連接科技有限公司進行硬體製造與生產，不提供AI服務。

Plaud進一步說明，深圳硬體團隊無法存取使用者資料，也無法對設備韌體進行任何可能取得或外洩用戶資訊的操作，確保用戶資料受到有效保護。台灣用戶所使用的軟體功能與雲端服務則由 Plaud Inc. 美國與新加坡團隊進行研發與技術支援。Plaud Inc. 在台灣的銷售及售後業務，均透過台灣本地代理商模式執行。

Plaud強調，台灣用戶資料儲存在AWS美國西部（奧勒岡）伺服器，並受美國法律及Plaud Inc. 嚴格的內部管理政策保護。公司所有數據的存取權限是根據所屬角色進行嚴格的控管與監督，採用合理的存取控制、資料加密及安全通道，以保障資料在傳輸與儲存過程中安全。

Plaud提到，任何工程師，無論其身處何地，存取AWS的數據都需要通過多層的申請核准、身份驗證，同時存取數據全程會受到安全監督。工程師的辦公地點絕不等於其擁有數據的存取權限。存取權限的授權機制嚴格遵守「業務必需」和「最小權限」原則，並須符合數據儲存所在地的法律要求。

Plaud目前已順利完成 SOC 2 Type II 第三方獨立審查，並符合美國HIPAA（健康保險可攜性與責任法案）、歐盟GDPR一般資料保護規範、及EN18031無線電網路設備安全的要求。旗下產品皆在此合規架構下開發與運行，確保醫療、資訊科技、教育、永續及多元產業用戶能安心享受AI技術所帶來的便利。

