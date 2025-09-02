晴時多雲

中企尚比亞銅礦場洩漏含劇毒廢棄物 居民索賠129億元

2025/09/02 17:22

中企謙比希濕法冶煉公司位在尚比亞的銅礦，發生150萬噸有毒酸性廢棄物洩漏事件，當地居民已委託律師事務所索賠4.2億美元。（美聯社資料照）中企謙比希濕法冶煉公司位在尚比亞的銅礦，發生150萬噸有毒酸性廢棄物洩漏事件，當地居民已委託律師事務所索賠4.2億美元。（美聯社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕面對地緣政治緊張局勢升高，中國採礦企業近年來加快掌控支撐全球經濟的礦業資源，卻因沒有做好安全措施，導致有毒物質外洩，危及當地居民安全，而屢屢引發訴訟。《彭博》9月1日報導，今年2月由中國國企開採的尚比亞1處銅礦礦井，發生大規模有毒物質外洩，當地居民要求該公司賠償4.2億美元（約新台幣129億元）。

根據《彭博》看到的索賠文件，有2個不同團體近日已向中國有色礦業集團在尚比亞投資的謙比希濕法冶煉公司（Sino-Metals Leach Zambia）發出索賠4.2億美元的信函，這個訊息已獲得相關律師事務所證實。

今年2月18日，尚比亞第二大城基特韋（Kitwe）一處銅礦儲放酸性廢棄物的尾礦庫（tailing dam）坍塌，多達150萬噸的酸性物質流入支流後，進入尚比亞最重要的河川卡富埃河（Kafue River），當地被迫暫停供水，估計有數百萬人受影響。

這次洩漏的高酸性廢棄物飽含劇毒重金屬，洩漏程度比最初預想的還要嚴重，是全球類似災難中最嚴重的一次，甚至促使美國政府發表聲明，凸顯全球關注中企在關鍵礦物開採方面所產生的風險。

報導說，由Malisa & Partners律師事務所發出的索賠信函，要求謙比希濕法冶煉公司立即支付2.2億美元的臨時賠償金，以協助居住在洩漏地點附近Kalusale社區的47戶居民搬遷，這筆款項還將用於這些居民的身體篩檢、獨立醫療檢測、治療和恢復生計。

另一封由Malambo & Co.律師事務所發出的索賠信函則指出，他們代表Kalusale社區的幾位居民和其他相關的尚比亞人，要求謙比希濕法冶煉公司立即支付2億美元，為其客戶設立緊急基金。謙比希濕法冶煉公司發言人表示，公司已經收到信函，並轉交給法務部門，但拒絕進一步置評。

中國外交部上個月表示，謙比希濕法冶煉公司積極承擔責任，並積極配合尚比亞政府，為受洩漏影響的當地人提供賠償。但當地環保人士仍對北京當局和謙比希濕法冶煉公司感到不信任。

根據謙比希濕法冶煉公司聘請的南非環保公司Drizit Environmental，這次洩漏到卡富埃河的有毒廢棄物多達150萬噸，環境中殘留約90萬立方公尺的有毒尾礦。Drizit在2個月的調查中，共採集逾3500份樣本，檢測發現氰化物、砷、鉛、鎘等實際洩漏量為謙比希濕法冶煉公司當時承認的30倍。

但在Drizit提交最終報告的前1天，收到謙比希濕法冶煉公司的解約通知，後者質疑Drizit數據的準確性，並稱解約原因是對方「違約」。

