00922完成拉高台積電權重 法人看好台股第4季

2025/09/02 17:14

國泰台灣領袖50（00922）將第一大成分股台積電拉高到38%，更趨近台股大盤權重表現。（資料照）國泰台灣領袖50（00922）將第一大成分股台積電拉高到38%，更趨近台股大盤權重表現。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕9月1日起，國泰投信旗下市值ETF國泰台灣領袖50（00922）將第一大成分股台積電拉高到38%，更趨近台股大盤權重表現，截止8月29日最新資料顯示規模已超過327億元、受益人數逾13萬人。法人表示，近期在除權息旺季後，適逢財報空窗期，才導致9月台股較為震盪，但不用過度驚慌，台股長線多頭可期，建議把握台股修正時，加碼佈局市值型ETF。

根據統計資料，過去5年台股的9月行情全數以下跌作收，如果將時間拉長至10年，有約7成行情走跌。但今年9月全球金融市場有望迎來全新一輪的降息循環，給予市場較大信心，法人普遍認為有機會帶動台股第4季向上行情。

國泰投信建議，台股在除權息旺季後，近期適逢財報空窗期，才導致9月台股往往較為震盪，投資人不用過度驚慌，台股長線多頭可期，建議把握修正時台股來到相對低點，加碼佈局市值型ETF。

00922基金經理人蘇鼎宇提到，00922最大的亮點在於價格親民、又是在ETF單一持股上限放寬後，率先完成拉高台積電權重調整的市值型ETF，且一張2萬多元，受到許多年輕族、學生族青睞，也是準退休人士想要追台股大盤成長的理想投資工具。00922追蹤的是國際MSCI指數，除了挑市值，也注重企業的低碳轉型表現。

截至9月1日，00922主要成份股最新權重已包含台積電38.70%、鴻海5.68%、聯發科4.76%、台達電3.60%等，截止8月29日最新資料顯示規模已超過327億元、受益人數逾13萬人。

國泰投信ETF研究團隊認為，雖然9月有機率出現下跌走勢，不過長線來看國際市場仍存在利多消息，尤其AI基礎建設市場長期展望明確，AI經濟產值將從2024年的1.2兆美元，大幅成長至2030年的4.9兆美元，成長超過4倍，顯示AI將持續成為推動全球經濟的關鍵力量。根據專業機構預估，2034年AI基礎建設市場規模將近5000億美元，為AI供應鏈注入強勁動能；此外，市場普遍預期聯準會將於本月啟動降息，進一步帶動整體產業復甦，有望激勵股市信心回溫，且相較第2季關稅議題帶來的不確定性已大幅降低，第4季台股走勢有望回升。

蘇鼎宇分析，以近20年數據觀察，第4季是台股上漲機率最高的季節，在中長期展望偏多的前提下，回檔時反而是布局主流類股的良機。展望後市，資金仍將聚焦於AI類股，在快速輪動的格局下，資金有望停泊於具題材與成長性的族群，建議投資人可以採定期定額方式買進，不同時間進場累積ETF張數，避免追高殺低風險。#

