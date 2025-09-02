美關稅讓水五金成重災區 業界看龔明鑫上任直喊「有救了」

新上任經濟部長龔明鑫到彰化與水五金產業座談。（記者劉曉欣攝））

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美國關稅重創台灣水五金產業，昨天才上任的經濟部長龔明鑫，今天（2日）立即到彰化縣與水五金業界座談，縣長王惠美強調，產業界看到龔明鑫上任就說「有救了」。龔明鑫強調，傳統產業是台灣的根，不會放棄，而產業界希望關稅盡快定案，匯率波動不要太大，田園聚落專區加快成立，政府都會全力來做，也會協助產業在數位化與AI化的轉型協助。

龔明鑫今天參訪新吉利衛浴設備公司，隨後就與彰化水五金業者進行座談。龔明鑫表示，台灣水五金在彰化形成產業聚落，面對國際情勢挑戰，確實有企業出現每星期做3天或是做4天的情況，政府會想辦法跟產業站在一起度過難關。

龔明鑫與水五金業者座談後強調，業者對關稅進度非常關心，希望能夠盡快定案，政府也會隨時準備好。在匯率部分，則是波動不要太大，這樣才能比較好跟國外廠商報價，將會提供避險工具協助。

新上任經濟部長龔明鑫參訪彰化縣新吉利衛浴公司，稱讚台灣產品就是好。（記者劉曉欣攝）

針對全國水五金產業重鎮的鹿港頂番婆「水五金田園生產聚落特定區」計畫，龔明鑫強調，在地產業希望能夠加速進度，因為這攸關鹿港水五金產業未來發展，在中央與地方的努力下，可望在今年底能夠有所進展。在數位人才與產業轉型上，也會提供跨領域輔導，或培訓外籍生成為人才。

龔明鑫指出，希望立院能盡快通過特別預算，如此一來就可以讓水五金業者出國不再單打獨鬥，而是能夠成立台灣館，透過打團體戰方式，把台灣好的產品介紹給台灣。

