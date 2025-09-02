晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

福斯商旅ID. Buzz GTX 7人純電跑旅 比德國便宜超過10萬元

2025/09/02 17:07

台灣福斯商旅重量級車款 ID. Buzz GTX 7人純電跑旅今天正式在台灣上市，台灣福斯商旅積極向德國原廠爭取，以269.8萬元起的甜甜價搶市，比德國原產地還便宜超過10萬元，瞄準家庭買家及喜愛戶外車旅的消費者。（台灣福斯商旅提供）台灣福斯商旅重量級車款 ID. Buzz GTX 7人純電跑旅今天正式在台灣上市，台灣福斯商旅積極向德國原廠爭取，以269.8萬元起的甜甜價搶市，比德國原產地還便宜超過10萬元，瞄準家庭買家及喜愛戶外車旅的消費者。（台灣福斯商旅提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣福斯商旅重量級車款 ID. Buzz GTX 7人純電跑旅今天正式在台灣上市，台灣福斯商旅積極向德國原廠爭取，以269.8萬元起的甜甜價搶市，比德國原產地還便宜超過10萬元，瞄準家庭買家及喜愛戶外車旅的消費者。

ID. Buzz GTX是Bulli 家族車系迎接電氣化轉型最具代表性的性能車款，此次發表會上更閃電降臨高空停機坪強勢登場。

全新的 ID. Buzz GTX 延續 Bulli 家族最經典的 T1 車型設計，及 ID. 家族前衛科技設計語彙，本次並導入的全新的車色香草白、櫻桃紅、極光銀、星空藍、珍珠黑，以及櫻桃紅和極光銀雙色車身塗裝選擇，雙色車身塗裝10月底前交車無需額外加價。

因應性能提升和高負重承載的駕駛需求，ID. Buzz GTX 配置MEB 平台中總容量最大（91kWh）的高效鋰電池模組，對應前、後軸採用雙馬達配置及 4MOTION全輪驅動設計，最大輸出動能達到 340 匹公制馬力和 57 kgm扭力的水準，0-100km/h 加速也僅需 6.4 秒即可完成。

ID. Buzz GTX 先進的智慧電控系統採用 CCS2 充電規格，並可支援最高達 200 kW 的快充功率，透過最高功率 DC 直流進行快速充電只需不到 30 分鐘，電量即可自 10% 充電至 80%，根據原廠依照 WLTP 規範的測試數據，其最高續航里程達 379 公里。

全新 ID. Buzz GTX 也搭載了Smart Glass智能可變色全景玻璃車頂，透過多層次的科技薄膜材質，僅需要一指輕輕滑過控制面板，即可在透明模式和隱私模式之間自由切換。

駕駛艙前方直覺化數位操作界面，同步整合ID. Digital Cockpit 全邏輯數位化儀表、Discover 12.9 吋多媒體鏡面觸控主機、Touch Slider 數位觸控列，APP-Connect 手機多媒體連結功能 / 藍牙免持裝置，以及 4 種駕駛模式調整控制。

同時標配符合Level 2半自動駕駛標準的 IQ. Drive 智能駕駛輔助系統，輔以全新設計強化車體結構及全車高剛性輕量化材質運用，能夠在車輛遭受撞擊時有效防護座艙及動力電池系統，確保車內每位乘客都能擁有全方位防護，大幅提升行車安全性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財