福斯商旅ID. Buzz GTX 7人純電跑旅 比德國便宜超過10萬元

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣福斯商旅重量級車款 ID. Buzz GTX 7人純電跑旅今天正式在台灣上市，台灣福斯商旅積極向德國原廠爭取，以269.8萬元起的甜甜價搶市，比德國原產地還便宜超過10萬元，瞄準家庭買家及喜愛戶外車旅的消費者。

ID. Buzz GTX是Bulli 家族車系迎接電氣化轉型最具代表性的性能車款，此次發表會上更閃電降臨高空停機坪強勢登場。

全新的 ID. Buzz GTX 延續 Bulli 家族最經典的 T1 車型設計，及 ID. 家族前衛科技設計語彙，本次並導入的全新的車色香草白、櫻桃紅、極光銀、星空藍、珍珠黑，以及櫻桃紅和極光銀雙色車身塗裝選擇，雙色車身塗裝10月底前交車無需額外加價。

因應性能提升和高負重承載的駕駛需求，ID. Buzz GTX 配置MEB 平台中總容量最大（91kWh）的高效鋰電池模組，對應前、後軸採用雙馬達配置及 4MOTION全輪驅動設計，最大輸出動能達到 340 匹公制馬力和 57 kgm扭力的水準，0-100km/h 加速也僅需 6.4 秒即可完成。

ID. Buzz GTX 先進的智慧電控系統採用 CCS2 充電規格，並可支援最高達 200 kW 的快充功率，透過最高功率 DC 直流進行快速充電只需不到 30 分鐘，電量即可自 10% 充電至 80%，根據原廠依照 WLTP 規範的測試數據，其最高續航里程達 379 公里。

全新 ID. Buzz GTX 也搭載了Smart Glass智能可變色全景玻璃車頂，透過多層次的科技薄膜材質，僅需要一指輕輕滑過控制面板，即可在透明模式和隱私模式之間自由切換。

駕駛艙前方直覺化數位操作界面，同步整合ID. Digital Cockpit 全邏輯數位化儀表、Discover 12.9 吋多媒體鏡面觸控主機、Touch Slider 數位觸控列，APP-Connect 手機多媒體連結功能 / 藍牙免持裝置，以及 4 種駕駛模式調整控制。

同時標配符合Level 2半自動駕駛標準的 IQ. Drive 智能駕駛輔助系統，輔以全新設計強化車體結構及全車高剛性輕量化材質運用，能夠在車輛遭受撞擊時有效防護座艙及動力電池系統，確保車內每位乘客都能擁有全方位防護，大幅提升行車安全性。

