關稅衝擊中國「芯」碎 利潤腰斬

中芯國際因為美國關稅衝擊，第2季利潤季減54.6%。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國半導體業中芯國際因為美國關稅衝擊，第2季利潤季減54.6%。此外，該公司仍將全資收購華北半導體製造有限公司（SMNC），目前雙方已在接觸中。

中芯國際管理層在財報電話會議上警告稱，由於關稅導致訂單過剩，預測2025年下半年的現金流變得困難。他們還補充說，關稅帶來的價格上漲也帶來了另一個阻力。

請繼續往下閱讀...

中芯國際第2季的業績體現關稅的影響。儘管該公司第2季的營收從去年同期的19億美元小幅成長至22億美元，但利潤卻暴跌19.5%。第2季度，這家中國最大的晶片製造商的利潤為1.46億美元，不僅低於去年同期的1.72億美元，比第1季下降了54.6%。

根據中芯國際上週發布的聲明，儘管在中國政府為應對美國制裁而努力提高國內晶片產量的背景下，中芯國際的盈利能力面臨困境，但該公司仍將全資收購華北半導體製造公司。

儘管面臨諸多不利因素，中芯國際仍在向香港交易所提交的文件中宣布，將收購中芯華北49%的股權。由於現金流問題，此次收購將透過發行新股來籌集資金。

中芯國際謹慎地指出，該交易仍處於規劃階段，並且「目前正在與意向交易方進行接觸」。中芯國際補充稱，將在補充文件中披露交易的具體方案，而發行價等交易細節仍有待商榷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法