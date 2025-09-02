晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

關稅衝擊中國「芯」碎 利潤腰斬

2025/09/02 16:51

中芯國際因為美國關稅衝擊，第2季利潤季減54.6%。（取自網路）中芯國際因為美國關稅衝擊，第2季利潤季減54.6%。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國半導體業中芯國際因為美國關稅衝擊，第2季利潤季減54.6%。此外，該公司仍將全資收購華北半導體製造有限公司（SMNC），目前雙方已在接觸中。

中芯國際管理層在財報電話會議上警告稱，由於關稅導致訂單過剩，預測2025年下半年的現金流變得困難。他們還補充說，關稅帶來的價格上漲也帶來了另一個阻力。

中芯國際第2季的業績體現關稅的影響。儘管該公司第2季的營收從去年同期的19億美元小幅成長至22億美元，但利潤卻暴跌19.5%。第2季度，這家中國最大的晶片製造商的利潤為1.46億美元，不僅低於去年同期的1.72億美元，比第1季下降了54.6%。

根據中芯國際上週發布的聲明，儘管在中國政府為應對美國制裁而努力提高國內晶片產量的背景下，中芯國際的盈利能力面臨困境，但該公司仍將全資收購華北半導體製造公司。

儘管面臨諸多不利因素，中芯國際仍在向香港交易所提交的文件中宣布，將收購中芯華北49%的股權。由於現金流問題，此次收購將透過發行新股來籌集資金。

中芯國際謹慎地指出，該交易仍處於規劃階段，並且「目前正在與意向交易方進行接觸」。中芯國際補充稱，將在補充文件中披露交易的具體方案，而發行價等交易細節仍有待商榷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財