台經院：7月製造業景氣燈號連3藍 逾8成產業呈衰退

2025/09/02 16:48

台經院公布7月製造業景氣燈號為「景氣衰退」藍燈。（台經院提供）台經院公布7月製造業景氣燈號為「景氣衰退」藍燈。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今公布7月製造業景氣信號值為8.48分，較上月修正後的9.86分減少1.38分，製造業景氣燈號連3月續呈代表景氣衰退的藍燈，各產業藍燈占比逾8成，一片低迷。

台經院說明，7月製造業景氣信號值較上月數值下跌，主要來自出口物價、生產者物價，以及銷售等指標年減幅擴大。加上新台幣匯率年升值幅度較上月進一步擴大，以美元計價的產品售價或營收年增較上月數值縮小，壓縮廠商獲利空間。

台經院續指，另受美國關稅政策期限將至，客戶積極拉貨，帶動資通與視聽產品及電子零組件出口增幅仍維持高檔，機械、化學品及電機產品受惠半導體需求，出口增幅增加，但基本金屬及其製品、塑橡膠及礦產品等傳產類出口年增率為下滑或負成長，抵銷部分出口成長動能，使7月製造業景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

就細部產業來看，基本金屬業景氣燈號續為代表衰退的藍燈；電腦、電子產品及光學製品業續為代表低迷的黃藍燈，雖受惠於關稅實施前的拉貨潮，出口年增率呈月增，但新台幣匯率升值致外銷訂單、生產指數增幅縮小，生產者物價年減幅擴大，拖累需求、售價等面向指標表現。

展望未來，台經院指出，隨著囤貨效應消退及美國對等關稅生效，提前透支需求可能影響後續消費表現，增加未來製造業景氣下行風險。未來仍有變數，例如美國調高關稅推升部分產品價格，通膨壓力上升及勞動市場疲軟，薪資增幅放緩，削弱民眾實質購買力，美國未來經濟表現可能受到衝擊。

川普總統提出對進口半導體產品課徵100%或300%關稅，但在美國投資企業可獲豁免，台經院分析，此將制約未赴美投資的半導體業者營運表現，加上傳統產業因全球需求疲弱及海外同業競爭激烈，及美國將擴大400餘項鋼鋁產品課徵50%關稅等，可能令傳產出口續呈疲弱，進而影響製造業整體表現。

中國近期推出「反內捲」政策，對產業過度競爭與產能過剩問題進行規範，台經院表示，此雖有助供給面改革及緩解通縮擴大，內需消費能否有效提升及提振消費信心攸關其經濟表現。

台經院總結，製造業面對現階段詭譎多變環境，仍應審慎因應未來潛在風險與挑戰，以維持製造業整體表現。

