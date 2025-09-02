廣宇啟動五大行動方案 打造未來成長動能

廣宇啟動五大行動方案，涵蓋收購、海外產能整併、以及機器人與區塊鏈應用布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海集團旗下連接線廠廣宇（2328）今日在法說會指出，在關稅與車用市場需求不振帶來的影響之下，第三季營運展望相對保守，但受惠於產品組合改善、新客戶訂單挹注，營收與毛利率可望呈現季增，下半年亦將優於上半年，全年維持成長。公司同時啟動五大行動方案，涵蓋收購、海外產能整併、以及機器人與區塊鏈商機，為未來發展奠基。

廣宇指出，A案為收購歐洲軸向電機廠，目前正與客戶討論最終投資協議，預計年底前簽約交割。明年將先在中國建置產線，銷售至當地市場，加速貢獻營收；中長期則投入研發，將軸向電機導入機器人關節應用，開拓新成長曲線。

廣宇B案計畫承接馬來西亞檳城北部的一座閒置廠房，預期第四季完成簽約、年底交割。該基地將服務美國區塊鏈客戶需求，並強化集團在東南亞的產能布局。管理層指出，東南亞營收目前約占三成，未來比重將持續上升。

廣宇C案鎖定中國安徽蕪湖廠區擴建整併，現在進度約已完成35%，目標明年第二季完工，屆時將整合車用產線，將外租廠房遷回園區，藉由集中生產提升效率與管控成本。管理層強調，車用業務近年受到中國市場價格壓力，毛利率已低於公司平均，因此整併有助強化競爭力。

而關於D案則是切入機器人關鍵零組件，廣宇聚焦線束與零組件，已與中國機器人廠商合作。旗下AGV、AMR線束產品7月已小量出貨；人形機器人方面，公司拆解樣品後重新設計線束方案，將製作樣品送交測試。廣宇強調，未來將持續尋找相關部件公司，以加快在機器人產業的投入步伐。

廣宇將美國區塊鏈ASIC礦機訂單列為E案，6、7月出貨受限於客戶晶片供應，但8月起情況已改善，馬來西亞產線亦完成設置，今年將依計畫交貨。該業務目前以加工費認列，毛利率達雙位數以上，優於公司平均，明年隨出貨量放大，有望成為新動能。不過公司也在評估是否改採「買斷銷售（Buy/Sell）」模式，以平衡毛利率稀釋風險。

