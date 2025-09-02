晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

關稅違法待最終判決！川普手握「5大備案」曝光 最重恐課50％

2025/09/02 17:17

若最終裁定IEEPA關稅違法，川普仍至少5項替代法律途徑可課關稅。（示意圖，路透）若最終裁定IEEPA關稅違法，川普仍至少5項替代法律途徑可課關稅。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕8月底，美國聯邦巡迴上訴法院裁決，認定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的對等關稅「違法」，現行關稅政策將暫行至10月14日，給予川普政府向最高法院提出上訴的時間。然而，外媒報導，若最終裁定IEEPA關稅違法，川普仍至少5項法律途徑可課關稅，其中，川普政府最可能採取的替代法條，最重能課至50%稅率的高關稅。

《彭博》報導指出，如果最終IEEPA關稅被判違法，那麼川普第二任期迄今大部分的關稅措施都可能失效，但他仍有5項法律方式能延續關稅戰。Sidley Austin律師事務所合夥人兼全球貿易業務主管Ted Murphy分析認為這些替代途徑的差別在於程序要求的多寡，表示「當初為什麼川普選擇IEEPA？部分原因就是因為它完全不需要走程序。總統可以自己決定，不用聽證、不用報告，什麼都不用。」

報導指出，川普政府可能採用的5項替代法源依據分別如下。

1.1962年《貿易擴展法》第232條

授權內容：第232條允許總統以「國家安全」為由，對進口商品徵收關稅。

限制：必須先由商務部進行調查，並在270天內提交結論，確認進口威脅國安後，總統才能採取行動。與IEEPA不同，第232條針對的是特定產業，而非整個國家。關稅稅率與期間並無上限。

目前用途：川普2018年首度利用第232條對鋼鋁加徵關稅。重返白宮後，他依據同一調查結論再次對鋼鋁徵收50%關稅，並依據2019年的調查對汽車與零組件課稅。他今年2月要求商務部調查銅進口，結果宣布自8月1日起對半成品及衍生銅產品課徵50%稅。目前商務部還在調查木材、半導體、藥品、卡車、關鍵礦物、商用飛機與引擎、無人機系統、多晶矽（太陽能板原料）、風力渦輪機等進口的國安影響。

2.1974年《貿易法》第201條

授權內容：若進口激增對美國製造商造成或威脅造成嚴重傷害，總統可依第201條加徵關稅。

限制：美國國際貿易委員會（ITC）需先進行調查並舉行公聽會，180天內提交報告。稅率上限為現行關稅之上再加50%，期限最長8年，且若超過1年必須定期下調。

目前用途：川普2018年對進口太陽能電池模組及洗衣機依第201條徵收關稅。太陽能關稅後續被拜登延長並調整，洗衣機關稅則於2023年到期。

3.1974年《貿易法》第301條

授權內容：第301條允許美國貿易代表在總統授意下，針對被認定為「歧視美企」或違反國際貿易協定的外國措施，進行調查並加徵關稅。

限制：需先與外國政府協商，並公開徵詢意見，可能舉行公聽會。稅率無上限，但4年後必須重新審核才能延長。

目前用途：川普第一次任期在2018年用第301條對中國數千億美元商品加徵關稅，理由是中國在技術轉移、智慧財產權與創新方面的政策不公平。這些關稅至今仍存在，拜登政府還加徵了部分中國商品（如電動車）的稅。今年7月，美國貿易代表署對巴西展開第301調查，涉及其貿易政策、智慧財產權、森林砍伐與乙醇市場。調查期間，川普宣布自8月6日起對多項巴西商品加徵50%稅，但這些措施是依IEEPA而非第301條實施。

4.1974年《貿易法》第122條

授權內容：第122條允許總統為解決「重大國際收支問題」而加徵關稅。

限制：不需調查程序，但必須針對「重大且嚴重的貿易逆差」，或防止美元「迫切且重大貶值」。關稅上限15%，最長僅能維持150天，若要延長需國會批准。

目前用途：第122條至今從未被使用過，本次川普政府挨告濫用IEEPA案件中，國際貿易法院指出，如果川普想用關稅解決貿易逆差，應援引第122條，而非IEEPA。

5.1930年《斯姆特-霍利關稅法》第338條

授權內容：第338條賦予總統權力，若他認定某國對美國商品課徵不合理費用或限制，或採取歧視性措施，可對該國商品加徵關稅。

限制：無須調查程序，但稅率上限為50%。

目前用途：第338條從未被動用過。若川普真的依此加稅，勢必引發法律挑戰。這一可能性已引起國會民主黨人的警覺，今年3月，5名眾議員提出決議案，要求廢除該條款。《路透》指出，美國經濟部長貝森特1日稱，若IEEPA關稅被推翻，仍有備案，其備案即為此法條款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財