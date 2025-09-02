關稅違法待最終判決！川普手握「5大備案」曝光 最重恐課50％

若最終裁定IEEPA關稅違法，川普仍至少5項替代法律途徑可課關稅。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕8月底，美國聯邦巡迴上訴法院裁決，認定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的對等關稅「違法」，現行關稅政策將暫行至10月14日，給予川普政府向最高法院提出上訴的時間。然而，外媒報導，若最終裁定IEEPA關稅違法，川普仍至少5項法律途徑可課關稅，其中，川普政府最可能採取的替代法條，最重能課至50%稅率的高關稅。

《彭博》報導指出，如果最終IEEPA關稅被判違法，那麼川普第二任期迄今大部分的關稅措施都可能失效，但他仍有5項法律方式能延續關稅戰。Sidley Austin律師事務所合夥人兼全球貿易業務主管Ted Murphy分析認為這些替代途徑的差別在於程序要求的多寡，表示「當初為什麼川普選擇IEEPA？部分原因就是因為它完全不需要走程序。總統可以自己決定，不用聽證、不用報告，什麼都不用。」

報導指出，川普政府可能採用的5項替代法源依據分別如下。

1.1962年《貿易擴展法》第232條

授權內容：第232條允許總統以「國家安全」為由，對進口商品徵收關稅。

限制：必須先由商務部進行調查，並在270天內提交結論，確認進口威脅國安後，總統才能採取行動。與IEEPA不同，第232條針對的是特定產業，而非整個國家。關稅稅率與期間並無上限。

目前用途：川普2018年首度利用第232條對鋼鋁加徵關稅。重返白宮後，他依據同一調查結論再次對鋼鋁徵收50%關稅，並依據2019年的調查對汽車與零組件課稅。他今年2月要求商務部調查銅進口，結果宣布自8月1日起對半成品及衍生銅產品課徵50%稅。目前商務部還在調查木材、半導體、藥品、卡車、關鍵礦物、商用飛機與引擎、無人機系統、多晶矽（太陽能板原料）、風力渦輪機等進口的國安影響。

2.1974年《貿易法》第201條

授權內容：若進口激增對美國製造商造成或威脅造成嚴重傷害，總統可依第201條加徵關稅。

限制：美國國際貿易委員會（ITC）需先進行調查並舉行公聽會，180天內提交報告。稅率上限為現行關稅之上再加50%，期限最長8年，且若超過1年必須定期下調。

目前用途：川普2018年對進口太陽能電池模組及洗衣機依第201條徵收關稅。太陽能關稅後續被拜登延長並調整，洗衣機關稅則於2023年到期。

3.1974年《貿易法》第301條

授權內容：第301條允許美國貿易代表在總統授意下，針對被認定為「歧視美企」或違反國際貿易協定的外國措施，進行調查並加徵關稅。

限制：需先與外國政府協商，並公開徵詢意見，可能舉行公聽會。稅率無上限，但4年後必須重新審核才能延長。

目前用途：川普第一次任期在2018年用第301條對中國數千億美元商品加徵關稅，理由是中國在技術轉移、智慧財產權與創新方面的政策不公平。這些關稅至今仍存在，拜登政府還加徵了部分中國商品（如電動車）的稅。今年7月，美國貿易代表署對巴西展開第301調查，涉及其貿易政策、智慧財產權、森林砍伐與乙醇市場。調查期間，川普宣布自8月6日起對多項巴西商品加徵50%稅，但這些措施是依IEEPA而非第301條實施。

4.1974年《貿易法》第122條

授權內容：第122條允許總統為解決「重大國際收支問題」而加徵關稅。

限制：不需調查程序，但必須針對「重大且嚴重的貿易逆差」，或防止美元「迫切且重大貶值」。關稅上限15%，最長僅能維持150天，若要延長需國會批准。

目前用途：第122條至今從未被使用過，本次川普政府挨告濫用IEEPA案件中，國際貿易法院指出，如果川普想用關稅解決貿易逆差，應援引第122條，而非IEEPA。

5.1930年《斯姆特-霍利關稅法》第338條

授權內容：第338條賦予總統權力，若他認定某國對美國商品課徵不合理費用或限制，或採取歧視性措施，可對該國商品加徵關稅。

限制：無須調查程序，但稅率上限為50%。

目前用途：第338條從未被動用過。若川普真的依此加稅，勢必引發法律挑戰。這一可能性已引起國會民主黨人的警覺，今年3月，5名眾議員提出決議案，要求廢除該條款。《路透》指出，美國經濟部長貝森特1日稱，若IEEPA關稅被推翻，仍有備案，其備案即為此法條款。

